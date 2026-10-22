Fútbol y moda en Colombia: Estas son las marcas de sus jugadores favoritos

Figuras como Juan Guillermo Cuadrado y Juan Fernando Quintero lideran un fenómeno comercial que proyecta ingresos astronómicos para 2030, transformando la pasión deportiva en una lucrativa industria textil.

¿Cómo nació el negocio entre el fútbol y la moda?

La relación entre el fútbol y las pasarelas ha dejado de ser una simple curiosidad para convertirse en una de las fuentes de ingresos más prometedoras de la industria deportiva actual. Hoy en día, los futbolistas y los equipos ya no solo influyen dentro del terreno de juego, sino que utilizan su imagen para crear tendencias y conectar con nuevas audiencias en el ámbito del estilo de vida.

A nivel global, este mercado de merchandising deportivo es un gigante comercial que, de acuerdo con datos de Market Research, supera los 15.800 millones de dólares. En el contexto nacional, esta tendencia ha cobrado una fuerza sin precedentes, abriendo líneas de negocio que trascienden los tradicionales patrocinios, contratos deportivos y la venta de boletería.

Cuadrado y Quintero: las estrellas que marcan tendencia en Colombia

En el país, la empresa NCS Brands ha sido la pionera en liderar estas alianzas estratégicas, vinculando a grandes referentes de la Selección Colombia. Jugadores de la talla de Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz, Yerry Mina y Jefferson Lerma han lanzado colecciones que capitalizan su conexión directa con la afición.

El impacto financiero de la identidad de estos deportistas es contundente. Por ejemplo, la colección 95JC, desarrollada en colaboración con Cuadrado, tiene una proyección de ventas cercana a los 10.000 millones de pesos. Por su parte, la línea asociada al mediocampista Juan Fernando Quintero ya cerró con una facturación comprobada de 3.000 millones de pesos. Para el año 2027, las proyecciones globales de las colecciones asociadas a jugadores y clubes estiman ventas por más de 52.000 millones de pesos.

¿Qué impacto tienen estas alianzas en la economía textil nacional?

La incursión de los ídolos del fútbol en el mercado de la moda no solo beneficia a las marcas y a los deportistas, sino que dinamiza toda la cadena de producción local. Desde el diseño y la confección, hasta la fabricación y distribución, el comercio local experimenta un impulso significativo.

De hecho, los datos revelan que estas colecciones han incrementado las ventas de la compañía en porcentajes que oscilan entre el 50 % y el 60 %, llegando en algunos casos excepcionales a duplicar los ingresos (100 %). Nicolás Giraldo, gerente de marca de NCS Brands, explica que el éxito radica en:

Combinar dos capacidades: la conexión que un deportista ha construido con su público y el conocimiento que tiene una empresa para desarrollar y comercializar productos.

Proyecciones para 2030: el futuro del merchandising deportivo en el FPC

El alcance de este modelo de negocio está en plena expansión y ya involucra a instituciones históricas del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) como el Independiente Medellín y el América de Cali. Con las alianzas actuales y las que están por venir, se proyecta que la compañía supere los 300.000 millones de pesos en ventas para el año 2030.

La mirada de la industria está puesta en la internacionalización. Actualmente, se adelantan colaboraciones con más equipos grandes de Colombia y ya se han cerrado acuerdos de licenciamiento en la región andina. Además, se mantienen conversaciones con marcas internacionales para amplificar el impacto de los deportistas y clubes colombianos en el exterior, abriendo así canales de comercialización globales para la moda deportiva con sello nacional.