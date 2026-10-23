CANAL RCN
Economía

¿Se unirán? Presidente del Grupo Nutresa aclara qué pasará con el corral y presto

Conozca el panorama para lo que viene luego de que Presto fuera adquirido.

Presto fue comprada por Grupo Nutresa: ¿Qué pasará con sus restaurantes en Colombia?
Foto: Nutresa y logo Presto

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
12:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luis Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor, despejó los interrogantes sobre la integración de ambas marcas y confirmó que operarán de manera independiente para fortalecer el mercado colombiano y salvar cientos de empleos.

El sector de la gastronomía y la comida rápida en Colombia atraviesa un momento de transformación histórica tras el anuncio de la adquisición de la icónica cadena de hamburguesas Presto por parte del Grupo Nutresa.

Grupo Nutresa comprará Presto: ¿Qué pasará con sus restaurantes en Colombia?
RELACIONADO

Grupo Nutresa comprará Presto: ¿Qué pasará con sus restaurantes en Colombia?

Esta operación, materializada a través de un contrato de compraventa firmado por su filial Alimentos al Consumidor, ha despertado una enorme expectativa entre los consumidores y los analistas económicos, especialmente en lo que respecta al destino de la marca y su posible relación con otra de las insignias del conglomerado: Hamburguesas El Corral.

¿Qué viene en este proceso?

Ante las dudas generalizadas sobre si ambas marcas se fusionarían bajo una misma estructura corporativa o comercial, Luis Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, salió al paso para aclarar la situación de manera tajante.

El alto ejecutivo aseguró que Presto y El Corral no se fusionarán, sino que operarán de forma totalmente independiente, manteniendo cada una su propia identidad de marca de manera complementaria en el mercado nacional.

"El objetivo principal es reconectar con quienes crecieron con la marca y ganarnos la preferencia de las nuevas generaciones", señaló Baquero al referirse al plan estratégico que tiene el conglomerado empresarial liderado por el empresario Jaime Gilinski para rescatar a la tradicional cadena que atravesaba una difícil crisis financiera.

¿Cuándo fue fundado Presto?

Cabe recordar que Presto, fundada en el año 1981 en el sector de Chapinero en Bogotá bajo el respaldo inicial del Grupo Santo Domingo, se encontraba en un complejo proceso de liquidación judicial debido a graves problemas de pasivos que superaban los 104.000 millones de pesos, sumado al encarecimiento de los insumos y las altas tasas de interés que asfixiaron a la sociedad operadora Frayco.

La intervención de Grupo Nutresa representó un salvavidas definitivo no solo para la marca, sino también para la estabilidad laboral de aproximadamente 700 colaboradores directos que temían por sus puestos de trabajo.

Con esta adquisición, Presto se sumará formalmente al robusto portafolio de Alimentos al Consumidor, donde ya conviven marcas de gran reconocimiento nacional e internacional como El Corral, Papa John’s, Leños & Carbón, Beer Station y Mimo’s. Según explicó la directiva del grupo, la integración preservará los atributos históricos que han distinguido a Presto a lo largo de más de cuatro décadas de historia —incluyendo su emblemática salsa—, adaptándolos a las tendencias actuales de consumo sin perder su esencia original.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Subsidios

Abecé del proyecto con el que se podría comprar casa sin cuota inicial

Comercio

¿Carros más baratos? Proponen bajar el IVA al 10 % y eliminar el impuesto al consumo

Dólar

Giro importante en el precio del dólar: así abrió hoy 23 de octubre de 2026

Otras Noticias

Redes sociales

El oscuro secreto que ocultaba una influencer en Cali: no pagar el arriendo destapó el misterio

La influencer se atrasó con el arriendo y durante un embargo, se conoció cuál era el secreto que escondía.

Rusia

Primera dama Melania Trump logra un alto al fuego localizado entre Rusia y Ucrania

El acuerdo logrado entre ambos países beneficiará a los habitantes de Oleshky, en su mayoría, personas de la tercera edad y medio centenar de niños.

Fútbol

Alarmas en el Bayern Múnich por salud del técnico Kompany: esto sucedió en el entrenamiento

Artistas

Reconocido actor fue hospitalizado de emergencia: sufrió un accidente cerebrovascular

Invima

Invima prohíbe suplemento para la caída del cabello: es popular en redes sociales