¿Se unirán? Presidente del Grupo Nutresa aclara qué pasará con el corral y presto

Luis Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor, despejó los interrogantes sobre la integración de ambas marcas y confirmó que operarán de manera independiente para fortalecer el mercado colombiano y salvar cientos de empleos.

El sector de la gastronomía y la comida rápida en Colombia atraviesa un momento de transformación histórica tras el anuncio de la adquisición de la icónica cadena de hamburguesas Presto por parte del Grupo Nutresa.

Esta operación, materializada a través de un contrato de compraventa firmado por su filial Alimentos al Consumidor, ha despertado una enorme expectativa entre los consumidores y los analistas económicos, especialmente en lo que respecta al destino de la marca y su posible relación con otra de las insignias del conglomerado: Hamburguesas El Corral.

¿Qué viene en este proceso?

Ante las dudas generalizadas sobre si ambas marcas se fusionarían bajo una misma estructura corporativa o comercial, Luis Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, salió al paso para aclarar la situación de manera tajante.

El alto ejecutivo aseguró que Presto y El Corral no se fusionarán, sino que operarán de forma totalmente independiente, manteniendo cada una su propia identidad de marca de manera complementaria en el mercado nacional.

"El objetivo principal es reconectar con quienes crecieron con la marca y ganarnos la preferencia de las nuevas generaciones", señaló Baquero al referirse al plan estratégico que tiene el conglomerado empresarial liderado por el empresario Jaime Gilinski para rescatar a la tradicional cadena que atravesaba una difícil crisis financiera.

¿Cuándo fue fundado Presto?

Cabe recordar que Presto, fundada en el año 1981 en el sector de Chapinero en Bogotá bajo el respaldo inicial del Grupo Santo Domingo, se encontraba en un complejo proceso de liquidación judicial debido a graves problemas de pasivos que superaban los 104.000 millones de pesos, sumado al encarecimiento de los insumos y las altas tasas de interés que asfixiaron a la sociedad operadora Frayco.

La intervención de Grupo Nutresa representó un salvavidas definitivo no solo para la marca, sino también para la estabilidad laboral de aproximadamente 700 colaboradores directos que temían por sus puestos de trabajo.

Con esta adquisición, Presto se sumará formalmente al robusto portafolio de Alimentos al Consumidor, donde ya conviven marcas de gran reconocimiento nacional e internacional como El Corral, Papa John’s, Leños & Carbón, Beer Station y Mimo’s. Según explicó la directiva del grupo, la integración preservará los atributos históricos que han distinguido a Presto a lo largo de más de cuatro décadas de historia —incluyendo su emblemática salsa—, adaptándolos a las tendencias actuales de consumo sin perder su esencia original.