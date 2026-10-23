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Destapan el oscuro secreto de una influencer en Cali: tenía impresionante arsenal con fusiles y pistolas

La influencer se atrasó con el arriendo y durante un embargo, se conoció cuál era el secreto que escondía.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 23 de 2026
12:35 p. m.
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Hay una historia que comenzó con muchos likes en redes sociales y terminó en la cárcel. Las autoridades dieron a conocer que detrás de una reconocida influencer había un oscuro secreto.

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Wendy Jeanette Durán Bocanegra, conocida en el mundo digital como 'Social Wendy' debía varios meses de arriendo en Pance, Cali. Esto llevó a que, por medio de un embargo, le encontraran armas y municiones.

Tenía impresionante arsenal oculto en la casa

Al interior del clóset había 977 cartuchos calibre 5.56 para armas de largo alcance, así como un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense, dos pistolas Glock calibre 9mm, con sus respectivos cargadores y cartuchos; un cargador con 35 cartuchos, dos miras holográficas, un adaptador de luz y láser.

También se encontraron 4.844 dólares, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular, dos computadores portátiles y estupefacientes.

Influencer fue enviada a prisión

Hay que mencionar que, por ejemplo, el fusil Colt no hace parte del inventario de la fuerza pública. Es decir, es un modelo que no se encuentra en Colombia.

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¿Por qué tenía este impresionante arsenal en la casa? ‘Wendy’ terminó diciendo que no tenía los permisos y, acto seguido, la Policía la capturó y deberá responder por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. No aceptó los cargos y fue llevada a prisión.

Su contenido en redes sociales se basa principalmente en mostrar su estilo de vida, como con consejos para el gimnasio, rutinas de ejercicios, recetas de cocina o videos de costosos viajes. Sus videos son principalmente en inglés.

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