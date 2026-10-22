Premios Xilópalo 2026: el triunfo del periodismo digital

La octava edición destacó investigaciones de impacto social y ambiental, rindiendo además un merecido homenaje a la trayectoria de la periodista Yolanda Ruiz durante su ceremonia en Bogotá.

Yolanda Ruiz - Premio Xilopalo

El impacto del periodismo digital en las regiones de Colombia

El talento, la investigación profunda y las nuevas narrativas fueron los verdaderos protagonistas de la octava edición del Premio Nacional de Periodismo Digital Xilópalo. La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 22 de octubre de 2026 en el Hotel W de Bogotá, reuniendo a más de 130 asistentes, entre los que destacaron directores de medios de comunicación, jurados, periodistas y representantes del sector.

Este evento, creado por KienyKe.com, se consolidó como un espacio esencial para celebrar el trabajo de los comunicadores que, desde diferentes regiones del país, utilizan las plataformas digitales para visibilizar las realidades sociales de Colombia. Los trabajos galardonados reflejaron una amplia diversidad temática, abordando problemas relacionados con los derechos humanos, la memoria histórica, la desigualdad y el cuidado del medioambiente.

Homenaje a Yolanda Ruiz: una vida de mérito periodístico

Uno de los momentos más emotivos y destacados de la velada en Bogotá fue el reconocimiento especial entregado a la reconocida periodista Yolanda Ruiz. Ruiz recibió la distinción al Mérito Periodístico, un galardón diseñado para homenajear su extensa trayectoria y su innegable aporte a la información en el país.

Este reconocimiento no solo destacó su compromiso con el ejercicio responsable de la profesión, sino que también subrayó la importancia de mantener la búsqueda de la verdad, la independencia editorial y el rigor informativo frente a las audiencias. El homenaje puso de relieve el valor del legado de quienes fortalecen el oficio en medio de las constantes transformaciones tecnológicas.

¿Quiénes fueron los ganadores de los Premios Xilópalo 2026?

El galardón reconoció la excelencia en siete categorías distintas, premiando investigaciones que exploran nuevos formatos narrativos. En la categoría de Crónica, el primer lugar fue para Karoll Torres Sierra, del medio Mutante, por su trabajo "La violencia de género también se edita", el cual expone la violencia estructural que enfrentan las mujeres periodistas en América Latina. El segundo y tercer lugar fueron otorgados a periodistas de Vanguardia y RED+ Noticias, respectivamente.

En la categoría de Reportaje, Alejandro Rodríguez Torres de El Espectador se alzó con el primer puesto gracias a su investigación "La trampa del barro: el eterno problema de las vías entre el olvido y la pobreza". Por su parte, el galardón principal en Entrevista fue otorgado a Tatiana Franco Rengifo, del podcast Vos podés, por su trabajo enfocado en el autismo. El talento emergente también tuvo su espacio en la categoría de Periodismo Universitario, donde triunfó la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano con una pieza sobre estudiantes perseguidos.

Tatiana Franco - Premio Xilopalo

Turismo, medioambiente y responsabilidad social en la era digital

Las historias enfocadas en la riqueza natural y el desarrollo sostenible ocuparon un lugar protagónico. En la categoría Turismo, Henry Maicol Buitrago Huesa de RED+ Noticias obtuvo el primer lugar al revelar la magia del sur de Colombia y el Caquetá. En Periodismo Ambiental, el ganador fue Carlos Antonio Mayorga Alejo, del medio Consonante, con una investigación sobre la comunidad de Palomar y su riesgo territorial.

Finalmente, la categoría de Responsabilidad Social premió a Carolina Calle Vallejo de "Cambia la historia" por su crónica orientada a la búsqueda de señales de vida, seguida por trabajos destacados de Canal Trece y el Noticiero 90 Minutos. Estos reconocimientos demuestran la capacidad del periodismo digital colombiano para generar conversaciones críticas y contribuir activamente a la comprensión de los mayores desafíos que enfrenta la nación.