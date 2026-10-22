Lanzan salvavidas a más de 200 mil deudores en el país: de esto se trata

El Gobierno Nacional, en un esfuerzo conjunto liderado por el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), anunció una medida de gran impacto para la economía de miles de familias en el país.

Se trata de una reducción temporal en las tasas de interés de los créditos educativos, la cual cobijará de manera directa a cerca de 235.000 usuarios que actualmente se encuentran en etapa de pago.

De acuerdo con la información oficial revelada, esta iniciativa cuenta con una robusta inyección de recursos que supera los 100.000 millones de pesos.

El objetivo principal de este desembolso es mitigar la presión financiera que enfrentan los estudiantes y profesionales colombianos, permitiéndoles cumplir con sus obligaciones crediticias sin que esto represente un ahogamiento para sus finanzas personales o las de sus hogares.

De esto trata el beneficio

La medida central de este alivio consiste en fijar temporalmente la tasa de interés de los créditos al esquema de IPC + 0 %. Esto significa que el incremento de los intereses de la deuda se limitará estrictamente al comportamiento de la inflación (Índice de Precios al Consumidor), eliminando puntos porcentuales adicionales que comúnmente encarecen las cuotas mensuales.

Para los deudores, esto se traduce en una disminución perceptible en el valor que pagan mes a mes, facilitando una mayor estabilidad presupuestal en un contexto macroeconómico desafiante. La administración busca así equilibrar la permanencia en el sistema financiero educativo con la capacidad real de pago de los ciudadanos una vez culminan sus etapas de formación académica.

Requisitos y condiciones para acceder al alivio

El paquete de medidas está diseñado específicamente para aquellos usuarios del Icetex que se encuentran al día en sus obligaciones financieras. Esta condición es un requisito fundamental para que el beneficio se aplique de forma automática en los extractos correspondientes.

Con esto, la entidad busca premiar y fomentar la cultura de pago responsable, al tiempo que respalda a quienes han mantenido su compromiso a pesar de las dificultades económicas coyunturales.

Las autoridades educativas recordaron que estas acciones forman parte de un plan integral de alivios orientados a sanear la cartera de la institución y ofrecer alternativas reales de bienestar.

Se estima que este universo de 235.000 beneficiarios abarque a personas de diversas regiones del territorio nacional que han visto cómo el costo de vida ha afectado su capacidad de ahorro e inversión a largo plazo.