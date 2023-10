Gerard Piqué le tendría reemplazo a Clara Chía: la dejaría por una artista mexicana

Esta semana, se lanzó la Kings League Américas, una nueva versión de la liga de fútbol que organiza Gerard Piqué. James Rodríguez, Westcol y Pelicanger serán presidentes de este formato, que reunirá 12 equipos y talentos de todo Latinoamérica. El exjugador del Barcelona ha tenido que viajar a México por temas empresariales y Mhoni Vidente señaló que dejaría a Clara Chía por una artista local.

Los últimos meses han sido difíciles para el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y Clara Chía. Jordi Martín, paparazzi español, le hizo una duras confesiones a la revista mexicana 'TV Notas' sobre la intimidad de la pareja. Al parecer, los padres de la modelo catalana, Lluís Chía y Marga Martí, no quieren al exdenfensor 'culé', quien también vistió la camiseta del Manchester United.

Gerard Piqué y sus problemas con los padres de Clara Chía

"La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía. Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos (Sasha y Milan), Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja. La relación de Clara con sus padres está muy deteriorada", reveló.

¿Quién sería el nuevo amor de Gerard Piqué?

La reconocida astróloga Mhoni Vidente, reveló unas predicciones que finiquitarían la relación entre Piqué y Chía. El campeón de tres Champions League conocería a una mexicana relacionada con la King League Américas, la cual le 'robaría' el corazón.

“Tanto que les echa a los mexicanos y mexicanas y él se queda con una mexicana”, señaló la médium, quien dijo que Piqué dejaría a su pareja actual, por una artista que tiene entre los 25 y 28 años.

