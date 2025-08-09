CANAL RCN
¿Gerard Piqué le pidió matrimonio a Clara Chía? Así sería el lujoso anillo

Según medios internacionales, Gerard Piqué confirmó su compromiso con Clara Chía. Varias fanáticos reaccionaron tras esta propuesta.

¿Gerard Piqué le pidió matrimonio a Clara Chía?
Foto AFP/ Freepik

septiembre 08 de 2025
02:53 p. m.
Gerard Piqué y Clara Chía vuelven a estar en el centro de la atención mediática. En esta ocasión, se especula sobre una supuesto compromiso matrimonial.

¿Gerard Piqué le pidió matrimonio a Clara Chía?

Recordemos que ambos empezaron su relación en el 2022 en medio de muchas polémicas y opiniones divididas.

Se especula que el exfutbolista del FC Barcelona habría pedido la mano de Clara Chía. Esta información fue divulgada por el periodista Adri Troval, quien confirmó que la propuesta se dio en Barcelona frente a la familia de ambos.

Se dice que la pareja atraviesa por un gran momento, ya que ambos asistieron a terapia de pareja para superar los diferentes retos. De hecho, en un programa español llamado Telecinco se confirmó el tema que ellos habían salido de un restaurante en Beverly Hills.

Hemos conseguido unas imágenes de ellos saliendo de un restaurante de Beverly Hills y ojo, porque el fotógrafo que nos acaba de ceder estas imágenes nos dice que ella lleva un pedrusco

En las imágenes, se conoce que Clara Chía llevaba un llamativo anillo de mano, lo que podría ser un compromiso matrimonial.

¿Qué dijo Gerard Piqué tras supuesto rumor sobre su compromiso con Clara Chía?

Por el momento, Gerard Piqué no ha dado revelaciones sobre su supuesto compromiso con Clara Chía. De hecho, desde que están juntos no han dado detalles sobre su relación.

Incluso, Clara Chía no tiene redes sociales y solo Piqué ha revelado detalles de su romance. En varias ocasiones, han sido captados en las calles de Barcelona o en algún evento público.

¿Cuándo terminaron Gerard Piqué y Shakira?

Cabe destacar que Gerard Piqué ha estado en el ojo público desde su separación con Shakira en el 2022.

Desde ese entonces, su pareja con Clara Chía ha enfrentado distintas criticas, comparaciones y constantes señalamientos.

Por el momento, Shakira sigue cautivando con su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'.

