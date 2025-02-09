CANAL RCN
Tendencias

Shakira enamoró a sus fans con fotos exóticas desde una paradisíaca playa mexicana

Shakira cautivó en México no solo con su voz, sino con sus espectaculares fotos en la playa. Así lució la colombiana.

Shakira en playa en México.
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
06:35 p. m.
Shakira, la icónica estrella mundial, acaparó la atención de sus millones de seguidores, esta vez no solo por sus arrolladores conciertos, sino por una serie de fotografías que encendieron las redes sociales.

La artista colombiana aprovechó su paso por México para disfrutar de las paradisíacas costas del país, inmortalizando el momento con una sesión de fotos que rápidamente se volvió viral.

Shakira publicó exóticas fotos en playas de México

Con un mensaje que la describe como "salvajísima en una playa de México", Shakira enamoró a sus fans con fotos exóticas, desatando una ola de halagos y admiración por su espectacular figura y carisma inagotable.

Las imágenes, publicadas en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 93 millones de seguidores, la muestran luciendo un original vestuario de color rosa metálico que realza su figura.

La artista demostró, una vez más, que no solo es un ícono de la música, sino también de la moda y el estilo.

El revuelo causado por estas instantáneas se suma al exitoso paso de la barranquillera por Ciudad de México, donde sus shows fueron un verdadero fenómeno, no solo por su energía en el escenario, sino por las sorpresas que preparó para su público.

Tour lleno de sorpresas para Shakira en México

El reciente paso de Shakira por México no solo dejó huella por su escultural imagen en la playa, sino también por los inolvidables momentos que compartió con sus seguidores en el escenario.

Durante sus presentaciones en la Ciudad de México, la artista sorprendió al público al invitar a otras dos grandes figuras de la música latina: Belinda y Danna Paola.

La aparición de Belinda, en particular, generó una euforia colectiva. Juntas, las cantantes interpretaron el éxito "Día de enero", un momento que emocionó a todos los presentes.

Al finalizar la actuación, Belinda, en un gesto de profunda admiración, se arrodilló ante la estrella colombiana, una imagen que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche y que fue ampliamente comentada en redes sociales.

