¡Escándalo! Famosa actriz confiesa infidelidad y pone fin a una relación de 18 años

Gimena Accardi sorprendió al confesar que le fue infiel a Nicolás Vázquez y confirmó el final de su relación de 18 años.

Gimena Accardi confiesa infidelidad a Nico Vázquez tras 18 años de relación
agosto 19 de 2025
08:25 p. m.
El mundo del espectáculo argentino quedó conmocionado luego de que Gimena Accardi, reconocida actriz, decidiera romper el silencio y confirmar públicamente lo que hasta hace unas horas eran solo rumores, pues le fue infiel a su esposo, el también actor Nicolás Vázquez.

Y es que tras 18 años de relación y varias semanas de especulaciones, Accardi habló en el programa 'Sería increíble (Olga)' y admitió que su matrimonio terminó en medio de una fuerte crisis.

“Me mandé una cag***”, expresó con crudeza, dejando en claro que su arrepentimiento es real. Con la voz quebrada, agregó: “Me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas”.

Sus declaraciones confirmaron lo adelantado en LAM (América TV), donde se había hablado de una separación motivada por una presunta infidelidad.

La confesión pública de Gimena Accardi

Durante la transmisión, la actriz explicó que decidió hablar porque se sentía en el “ojo de la tormenta” luego de que se hicieran múltiples especulaciones sobre su vida privada.

“Estoy sin dormir, estoy angustiada, estoy mal. Pero también siento la necesidad de hablar y aclarar cosas que ayer se estuvieron diciendo”, sostuvo.

Accardi aseguró que si bien no le debe explicaciones a nadie más allá de su esposo, optó por dar su versión ante la presión mediática: “Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. La mitad es cierta, la otra mitad no”. Además, aclaró que el tercero en discordia del que se habla en medios no es la persona que todos creen.

Sobre la reacción de Nicolás Vázquez, la actriz reveló que él mostró comprensión: “Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘esto a vos no te define’”.

No obstante, aclaró que su matrimonio ya venía arrastrando problemas: “Era una relación que venía mal, estábamos en crisis hace un año, no fue el detonante pero sí la gota que colmó el vaso”, argumentó su falla.

Una separación que sigue dando que hablar

La pareja había anunciado oficialmente su separación a comienzos de julio, tras casi dos décadas de estar juntos. La noticia sorprendió a sus seguidores, pues siempre fueron vistos como una de las relaciones más sólidas del medio artístico. Sin embargo, los rumores no tardaron en llegar: a él se lo vinculó con Mercedes Oviedo y Daiana Fernández, mientras que a ella con Andrés Gil. Todos desmintieron esas versiones.

La confirmación de Accardi sobre su “desliz” marca un giro en la historia y refuerza las declaraciones de periodistas como Ángel de Brito, quien había asegurado en televisión que “este es el verdadero motivo de la separación de Nico y Gimena”.

Hoy, la actriz se muestra vulnerable, admite su responsabilidad y se enfrenta a una nueva etapa personal y profesional. “Soy la responsable de haberse mandado una cag… en estos 18 años”, concluyó.

