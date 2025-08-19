CANAL RCN
Colombia

Famosa actriz colombiana se encuentra de luto: con este mensaje confirmó una dura pérdida

La actriz, con un desgarrador post en redes sociales, reveló que murió uno de los seres más especiales de su vida. Estos son los detalles.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
01:50 p. m.
Una importante actriz colombiana, que ha participado en producciones de primer nivel como 'Rosario Tijeras', 'En los tacones de Eva', 'Pura sangre' y MasterChef Celebrity Colombia, se encuentra enfrentando una dura pérdida.

Se trata de María Fernanda Yepes, la oriunda de Medellín que tiene 44 años y a través de sus redes sociales, con un desgarrador mensaje, confirmó que uno de sus gatos falleció hace una semana.

La mascota, de acuerdo con lo que expresó la reconocida actriz, fue su compañía incondicional desde el 2024, se convirtió en un integrante fundamental de su familia y siempre supo recargarla de energía en los días más difíciles.

Fue así como María Fernanda Yepes no solo recordó las anécdotas que vivió junto a Alaska, su gata, sino que le agradeció por hacer parte de su vida y dejarle tantas enseñanzas.

Este fue el desgarrador mensaje con el que María Fernanda Yepes, la reconocida actriz, confirmó la muerte de su mascota

María Fernanda Yepes, mediante un post de Instagram en el que compartió 20 fotos de momentos felices junto a Alaska, su mascota, indicó que aún se acordaba del día en el que se conocieron y que siempre recordará a su gata como un ser puro que la arropó con su ternura y aprendió a confiar en los humanos de una manera sinigual.

"Hace una semana partiste a las estrellas y contigo se fue mi corazón. Dejaste un vacío hondo en la familia. Hace más de diez años llegaste a mi vida y recuerdo ese día perfecto. Pequeña, temblorosa, una bolita de nieve con ojos de pregunta. Te miré y lo supe: ya eras mía. Tú, en silencio, también me elegiste", comenzó detallando María Fernanda Yepes, la icónica actriz.

"Estuviste en mis días más tristes como un hilo invisible que me sostenía y en los más felices como una campanita suave celebrando en silencio. Eras mi osito, mi aluskush, mi compañera fiel. Me duele no haberte acompañado en tu último viaje, pero sé que me sentiste siempre, como yo te siento ahora. Gracias por elegirme como tu humana. Gracias por cuidar tanto de los abuelos. Gracias por darnos tanto amor y alegrías. Te pienso, te amo y te extraño", complementó.

El post completo es el siguiente:

María Fernanda Yepes, la reconocida actriz, ha recibido múltiples mensajes de amor y condolencias tras la muerte de su mascota

Tras el desgarrador post compartido en Instagram, los seguidores, amigos y colegas y María Fernanda Yepes se

solidarizaron con su pérdida y le desearon mucha fortaleza.

"Te abrazo fuerte", "quédate con los abrazos", "ella será tu luz por siempre", "lo siento mucho", "fuerza", "mi más sentido pésame" y "que siempre sea tu consuelo", han sido algunos de los mensajes.

 

