Gimnasio Colombo Británico, entre los mejores del mundo por su excelencia educativa

Este logro posiciona al colegio colombiano entre las instituciones educativas más destacadas del planeta, al nivel de organizaciones internacionales como la planta BMW de San Luis Potosí (México) BMW, por su liderazgo, innovación y compromiso con la calidad educativa.

¿Qué es el EFQM Global Award?

El EFQM Global Award, entregado por la European Foundation for Quality Management (EFQM), reconoce a las organizaciones que alcanzan los más altos estándares de excelencia en gestión, estrategia y resultados sostenibles. Con más de tres décadas de trayectoria, esta distinción evalúa el liderazgo, la cultura organizacional, la innovación, la sostenibilidad y el impacto positivo en la sociedad.

En la edición 2025 participaron empresas y entidades de Europa, Asia, Medio Oriente y Estados Unidos. Solo ocho organizaciones obtuvieron el galardón, entre ellas el Gimnasio Colombo Británico, que alcanzó seis diamantes, el segundo nivel más alto dentro del modelo EFQM.

Un referente internacional en educación de calidad

El reconocimiento sitúa al Gimnasio Colombo Británico al nivel de instituciones globales de excelencia, como la planta BMW de San Luis Potosí (México), también galardonada este año. Esto demuestra que el GCB aplica estándares de gestión, innovación y sostenibilidad comparables con los de grandes corporaciones internacionales.

Este logro refleja una filosofía educativa basada en la mejora continua, la participación colaborativa y el compromiso con la transformación social. El modelo de gestión del GCB impulsa la formación de estudiantes capaces de generar impacto positivo en sus comunidades y de adaptarse a los retos de un mundo en constante cambio.

Tres décadas de innovación y liderazgo educativo

El premio es el resultado de más de 30 años de trabajo constante y colaborativo entre estudiantes, docentes, familias y directivos. A lo largo de este tiempo, el colegio ha construido una comunidad educativa sólida que promueve la excelencia académica, la creatividad y el aprendizaje significativo.

La obtención de seis diamantes en el EFQM Global Award 2025 no solo valida la calidad de sus procesos institucionales, sino también su compromiso con la innovación pedagógica, la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Inspirar el cambio desde la educación

Para el Gimnasio Colombo Británico, este reconocimiento es una motivación para seguir formando ciudadanos globales comprometidos con su entorno. Su propósito va más allá del rendimiento académico: busca inspirar a las nuevas generaciones a ser agentes de cambio, con visión ética y pensamiento crítico.

Con este nuevo hito, el GCB consolida su posición como referente internacional en calidad educativa y liderazgo institucional, sumando un logro más a su historia de excelencia y propósito transformador.