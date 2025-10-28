Globant refuerza su estrategia global al integrar todos sus servicios de marketing bajo GUT Network

Con esta decisión, la compañía centraliza sus capacidades en inteligencia artificial, marketing digital y experiencia del consumidor, duplicando el alcance de GUT y consolidando su presencia en 12 ciudades, entre ellas Bogotá y Copenhague.

GUT Network: la nueva fuerza global de marketing de Globant

Tras casi dos años de colaboración desde la adquisición de GUT en 2023, Globant decidió unificar todas sus disciplinas de marketing y publicidad bajo un solo paraguas: GUT Network. Esta estructura reúne más de 2.000 profesionales en 12 oficinas, fortaleciendo su liderazgo en innovación creativa y tecnológica.

La red integrará servicios de AI, marketing digital, data analytics, social media, MarTech y contenido, además de áreas especializadas en Health y Pharma Marketing. Según Globant, el objetivo es ofrecer a las marcas soluciones completas y conectadas, donde la tecnología impulse la creatividad a escala global.

Bogotá y Copenhague: nuevos centros de innovación

Como parte de su expansión, GUT Network abrió dos nuevas oficinas en Bogotá (Colombia) y Copenhague (Dinamarca).

GUT Bogotá, con más de 200 profesionales, se enfocará en creatividad, medios full-funnel y analítica de datos.

GUT Copenhague será un centro de excelencia en pharma marketing, con más de 60 expertos y clientes internacionales como Biogen y Alfasigma.

Estas nuevas sedes se suman a los hubs estratégicos de la red en Miami, Buenos Aires, São Paulo, Toronto, Ciudad de México, Los Ángeles, Ámsterdam, Madrid, Nueva York y Singapur.

Liderazgo y visión: creatividad impulsada por tecnología

GUT Network estará liderada por Gastón Bigio y Anselmo Ramos, cofundadores de GUT, junto a Wanda Weigert, CMO de Globant. Además, contará con la dirección de ejecutivos experimentados como Pepe Chamorro, Fernando Martínez-Corbalán, Mads Krogh Petersen, Jorge Camargo y Marwa Khalife.

Para Weigert, la unión de equipos refuerza la capacidad de Globant para ofrecer transformaciones significativas:

Al reunir todas nuestras capacidades en un solo equipo global y diverso, amplificamos nuestra capacidad para generar impacto y crecimiento en nuestros clientes

De startup creativa a potencia global

Fundada en 2018, GUT fue reconocida por Fast Company como la segunda empresa más innovadora en marketing y publicidad de 2024. En apenas siete años, la agencia pasó de ser una startup a convertirse en una de las redes creativas más premiadas del mundo, destacándose por campañas que conectan con la cultura popular y fortalecen el vínculo emocional entre las marcas y sus audiencias.

La integración con Globant permitirá a GUT Network trabajar con clientes como AB InBev, Mercado Libre, P&G, Verizon, Kraft Heinz y Havaianas, además de acceder a las cuentas globales de Globant, como FIFA, F1, Electronic Arts y Okta.

Una alianza para el futuro del marketing

Con esta unificación, Globant y GUT consolidan un modelo que combina tecnología, datos e inteligencia artificial con creatividad estratégica, redefiniendo el futuro del marketing global.

Expandir la marca GUT a nuevos territorios es la realización de un sueño y un paso natural en nuestro crecimiento

Expresaron Bigio y Ramos.

Ambas compañías (reconocidas entre las diez más influyentes en sus sectores) avanzan hacia una etapa donde la tecnología y la creatividad se entrelazan para ofrecer soluciones integrales, personalizadas y de alto impacto para las marcas del mundo.