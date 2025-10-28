CANAL RCN
Tendencias

Globant refuerza su estrategia global al integrar todos sus servicios de marketing bajo GUT Network

Globant anunció la integración total de sus servicios de marketing y publicidad bajo el nombre de GUT Network, una red global que combina tecnología, creatividad y datos para potenciar marcas en todo el mundo.

Abren inscripciones para cursos gratis en tecnología y marketing digital
Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
03:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con esta decisión, la compañía centraliza sus capacidades en inteligencia artificial, marketing digital y experiencia del consumidor, duplicando el alcance de GUT y consolidando su presencia en 12 ciudades, entre ellas Bogotá y Copenhague.

GUT Network: la nueva fuerza global de marketing de Globant

Tras casi dos años de colaboración desde la adquisición de GUT en 2023, Globant decidió unificar todas sus disciplinas de marketing y publicidad bajo un solo paraguas: GUT Network. Esta estructura reúne más de 2.000 profesionales en 12 oficinas, fortaleciendo su liderazgo en innovación creativa y tecnológica.

La red integrará servicios de AI, marketing digital, data analytics, social media, MarTech y contenido, además de áreas especializadas en Health y Pharma Marketing. Según Globant, el objetivo es ofrecer a las marcas soluciones completas y conectadas, donde la tecnología impulse la creatividad a escala global.

Bogotá y Copenhague: nuevos centros de innovación

Como parte de su expansión, GUT Network abrió dos nuevas oficinas en Bogotá (Colombia) y Copenhague (Dinamarca).

  • GUT Bogotá, con más de 200 profesionales, se enfocará en creatividad, medios full-funnel y analítica de datos.
  • GUT Copenhague será un centro de excelencia en pharma marketing, con más de 60 expertos y clientes internacionales como Biogen y Alfasigma.

Estas nuevas sedes se suman a los hubs estratégicos de la red en Miami, Buenos Aires, São Paulo, Toronto, Ciudad de México, Los Ángeles, Ámsterdam, Madrid, Nueva York y Singapur.

Liderazgo y visión: creatividad impulsada por tecnología

GUT Network estará liderada por Gastón Bigio y Anselmo Ramos, cofundadores de GUT, junto a Wanda Weigert, CMO de Globant. Además, contará con la dirección de ejecutivos experimentados como Pepe Chamorro, Fernando Martínez-Corbalán, Mads Krogh Petersen, Jorge Camargo y Marwa Khalife.

Para Weigert, la unión de equipos refuerza la capacidad de Globant para ofrecer transformaciones significativas:

Al reunir todas nuestras capacidades en un solo equipo global y diverso, amplificamos nuestra capacidad para generar impacto y crecimiento en nuestros clientes

De startup creativa a potencia global

Fundada en 2018, GUT fue reconocida por Fast Company como la segunda empresa más innovadora en marketing y publicidad de 2024. En apenas siete años, la agencia pasó de ser una startup a convertirse en una de las redes creativas más premiadas del mundo, destacándose por campañas que conectan con la cultura popular y fortalecen el vínculo emocional entre las marcas y sus audiencias.

La integración con Globant permitirá a GUT Network trabajar con clientes como AB InBev, Mercado Libre, P&G, Verizon, Kraft Heinz y Havaianas, además de acceder a las cuentas globales de Globant, como FIFA, F1, Electronic Arts y Okta.

Una alianza para el futuro del marketing

Con esta unificación, Globant y GUT consolidan un modelo que combina tecnología, datos e inteligencia artificial con creatividad estratégica, redefiniendo el futuro del marketing global.

Expandir la marca GUT a nuevos territorios es la realización de un sueño y un paso natural en nuestro crecimiento

Expresaron Bigio y Ramos.

Ambas compañías (reconocidas entre las diez más influyentes en sus sectores) avanzan hacia una etapa donde la tecnología y la creatividad se entrelazan para ofrecer soluciones integrales, personalizadas y de alto impacto para las marcas del mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

IA predijo quién sería eliminado y no llegaría al Top 8 de MasterChef Celebrity

Masterchef Celebrity Colombia

“No hables embustes”: Carolina Sabino le reclama al chef Nicolás en MasterChef

Redes sociales

Westcol pasó gran susto: joven burló la seguridad y lo sorprendió en plena transmisión

Otras Noticias

Armada Nacional

Capturan a 3 suboficiales activos de la Armada por nexos con las disidencias Farc

Una investigación de dos años reveló conexiones entre miembros de la Armada colombiana y grupos narcotraficantes de las disidencias Farc.

Selección Colombia Femenina sub-20

🔴 EN VIVO 🔴 Ecuador vs. Colombia, Liga de Naciones Femenina: vea el juego en directo

Ecuador y Colombia se enfrentan hoy por la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina. Siga el partido EN VIVO desde las 6:00 p.m. por el canal RCN y la app RCN.

Declaración de renta

Declaración de renta 2024: Dian reporta recaudo de $23.6 billones

Estados Unidos

Flota estadounidense en el mar Caribe tuvo que cambiar de posición: este es el motivo

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja