¿Por qué se mueven las graderías en Vive Claro durante los conciertos?

Esta percepción generó dudas sobre su seguridad, pero lo cierto es que se trata de un fenómeno normal y controlado en estructuras de este tipo. Le explicamos por qué ocurre, qué protocolos internacionales respaldan la seguridad de las graderías y cuáles son las garantías que ofrece el recinto para todos los fanáticos que disfrutan allí de los grandes espectáculos.

¿Por qué se mueven las graderías de Vive Claro?

El movimiento percibido en las graderías del escenario Vive Claro durante los conciertos no es un fallo estructural ni representa un riesgo para los asistentes. Por el contrario, se trata de un comportamiento esperado en este tipo de instalaciones, diseñado bajo principios de ingeniería que privilegian la seguridad.

Cuando miles de personas saltan, cantan y se mueven al mismo tiempo, generan lo que se conoce como cargas dinámicas. Estas cargas deben disiparse para evitar que la energía se concentre en un punto, y la manera más eficiente de hacerlo es a través de un diseño que permite un leve movimiento controlado.

La seguridad está en la flexibilidad

Al igual que sucede con los puentes colgantes o los rascacielos modernos, las graderías desmontables están hechas para flexionarse de manera ligera. Esa capacidad de adaptarse a la vibración y al peso de la multitud es lo que garantiza que la estructura se mantenga firme y segura.

La ingeniería detrás de Vive Claro contempla estándares internacionales como la norma EN 13200-6, que regula el desempeño de graderías desmontables, y la ISO 2631-1, que mide el confort vibratorio. Esto significa que cada detalle de la estructura ha sido calculado para que la experiencia sea segura incluso en escenarios con miles de personas disfrutando al máximo.

Graderías Vive Claro

Estándares internacionales y experiencia global

Las graderías del escenario Vive Claro no se improvisan. Están diseñadas y montadas con la asesoría de NUSSLI, una empresa suiza con más de 80 años de experiencia en la construcción de estructuras temporales para eventos masivos.

NUSSLI ha trabajado en espectáculos de talla mundial como la Fórmula 1 en México y España, festivales internacionales de música y arenas deportivas de gran envergadura. En su historial no registra siniestros, lo que da cuenta de la solidez de sus procesos y protocolos.

En Bogotá, las graderías cuentan con pruebas de carga certificadas, refuerzos adicionales y sistemas de monitoreo antes y después de cada evento. Todo esto forma parte de un riguroso plan que garantiza que no exista riesgo para los asistentes.

Confianza para disfrutar los próximos conciertos

El compromiso de Vive Claro va más allá de ofrecer una experiencia musical. El objetivo es que cada fan disfrute con tranquilidad, sabiendo que está en un espacio seguro y diseñado bajo los más altos estándares internacionales.

Cada inquietud del público se asume como una oportunidad para explicar los procesos que respaldan la seguridad. De esta forma, la transparencia y la comunicación directa se convierten en pilares fundamentales para mantener la confianza.

Los asistentes pueden estar seguros de que el movimiento percibido en las graderías no es un signo de peligro, sino de una ingeniería que protege y asegura la estabilidad de toda la estructura.