Así luce la tumba de Yeison Jiménez tras conmemorar el que habría sido su cumpleaños 35

Nostalgia y sentimentalismo fue lo que se vivió durante el más reciente fin de semana en la capital colombiana por cuenta de los homenajes que se han rendido en honor a Yeison Jiménez. A estos se sumó la eucaristía en honor al que habría sido su cumpleaños número 35, el pasado 26 de julio.

Por esto, fanáticos del artista se reunieron, en el Movistar Arena de Bogotá, para recordar al caldense por medio de la presentación de su banda oficial, quienes también cantaron por su cumpleaños y celebraron el rotundo éxito de su primer lanzamiento musical póstumo.

Tumba de Yeison Jiménez

La comunidad jimenista vivió el primer 26 de julio sin contar con la presencia del “aventurero” de Colombia. Según familiares, Yeison Jiménez siempre aprovechó la fecha de sus cumpleaños para celebrar por todo lo alto con sus seres más queridos.

Por esto, nuevamente esta fecha se convirtió en motivo de recordación ya que la familia del hombre decidió honrar al artista por medio de una emotiva eucaristía, seguida de cantos por parte de algunos de sus colegas que hicieron presencia y la decoración de su tumba que se encuentra a las afueras de Bogotá.

Esta terminó llena de arreglos florales en donde predominaron las rosas rojas y blancas. Así mismo, se le llevó una corona de flores, en forma de corazón, en donde se exaltó el número 35. Allí se instaló una estatua del rostro del cantante con su traje, gafas y auténtico sombrero.

La comunidad de fans se hizo presente en el especial momento ya que las camisetas, pancartas y letreros fueron puestos en la zona de descanso del artista. Durante el encuentro, decenas de personas hicieron presencia y entonaron algunas de las canciones en compañía de la esposa, hijos, hermanos y padres del cantante.

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Sentido mensaje de Sonia Restrepo a Yeison Jiménez

Por su parte, Sonia Restrepo, madre de los hijos de Yeison, compartió unas sentidas palabras de agradecimiento a cada uno de los asistentes que hicieron parte de la celebración religiosa para el hombre.

“Es muy duro tener que celebrar este cumpleaños sin él porque para él los cumpleaños eran una fecha demasiado importante y siempre los esperaba con muchas ansias y alegría. Me queda toda la gratitud del mundo porque Dios nos dio a nosotros como familia a un hombre maravilloso, un hombre que nos amó, que nos cuidó, que nos valoró y que siempre tuvo claro que, gracias al amor y el cariño de sus fans, estaba donde estaba”, aseguró Restrepo.