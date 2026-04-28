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Grupo Firme arrasa en Cali con “La Última Peda Tour”: más de 30 mil asistentes e invitado de lujo

Grupo Firme llenó Cali con “La Última Peda Tour”: más de 30 mil asistentes vivieron una noche histórica llena de música, salsa y emoción.

Grupo Firme en Cali
Foto: Cortesía Gus Rincón

Noticias RCN

abril 28 de 2026
05:43 p. m.
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La gira “La Última Peda Tour” hizo historia en Cali con un lleno total que superó las 30 mil personas, en una noche que ya es considerada una de las más memorables del año en la ciudad.

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El espectáculo, encabezado por Grupo Firme, se extendió durante más de cuatro horas y combinó música, emoción y un fuerte homenaje a la identidad caleña.

Desde temprano, el ambiente estuvo cargado de energía. La DJ Manuela Medina fue la encargada de abrir la velada con una selección de reguetón que encendió al público. Luego, el turno fue para Andrés Cortés, quien conectó con los asistentes y dejó listo el escenario para el acto principal.

Una noche inolvidable con sello caleño

Uno de los momentos más especiales llegó con la aparición de Charlie Cardona, invitado único de la noche. Su presencia no fue casual, pues se trató de un homenaje directo a la tradición salsera de Cali. Junto a Grupo Firme, interpretó cuatro canciones que desataron la euforia del público.

Entre ellas, “Cali Pachanguero” se llevó uno de los aplausos más grandes de la noche, mientras que versiones en salsa de “El Beneficio de la Duda” y “Hubiéramos” sorprendieron por su fusión de géneros. La presentación incluyó incluso una muestra de baile en vivo, que reforzó el vínculo con la cultura local.

Un espectáculo que une géneros y generaciones

El cierre tuvo un momento simbólico cuando Eduin Caz invitó nuevamente a Cardona al escenario para interpretar “El Rey”, en una mezcla que unió música popular, regional mexicana y salsa.

Más allá del show, “La Última Peda Tour” demostró su capacidad de adaptarse a cada ciudad y rendir homenaje a su esencia. La gira continuará en Pereira el próximo 12 de junio, donde se espera otro lleno total y una nueva noche para la historia.

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