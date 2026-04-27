Así será el concierto de Shakira en Copacabana: revelan posibles artistas invitados

La expectativa por el concierto que Shakira ofrecerá en la emblemática Playa de Copacabana sigue creciendo. A pocos días del evento, la artista dejó entrever que su presentación incluirá “sorpresas” y la participación de invitados especiales, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

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El show se realizará el próximo 2 de mayo de 2026 y será completamente gratuito, como parte del evento “Todo Mundo no Rio”.

Se espera una asistencia que podría oscilar entre uno y tres millones de personas, una cifra que lo ubicaría entre los conciertos más multitudinarios de la historia reciente, en un escenario donde ya han brillado artistas como Madonna y Lady Gaga.

Un show pensado como espectáculo global

Este concierto hará parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, pero no será una fecha cualquiera. Shakira ha adelantado que prepara un espectáculo especial, con nuevo vestuario, una puesta en escena renovada y un repertorio que combinará grandes éxitos con sus canciones más recientes.

Además, se espera que el espectáculo incluya elementos culturales locales, con guiños a ritmos brasileños como el funk carioca o la samba, en un intento por conectar aún más con el público de Río de Janeiro.

Los posibles invitados que generan expectativa

Desde que se habló de invitados, los rumores no han parado. Uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Anitta, con quien Shakira lanzó recientemente el tema “Choka Choka”.

También han surgido versiones sobre la posible aparición de artistas internacionales como Alejandro Sanz, Zara Larsson, Beéle e incluso Beyoncé. Sin embargo, hasta ahora no hay confirmaciones oficiales.

Lo cierto es que, más allá de los nombres, el concierto promete ser uno de los momentos más grandes en la carrera de Shakira, con un escenario imponente y una audiencia masiva que podría marcar un nuevo récord en la música en vivo.