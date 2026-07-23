Grupo Nutresa gana como Anunciante del Año en TikTok Ad Awards 2026

El Grupo Nutresa fue galardonado como Anunciante del Año en los TikTok Ad Awards Andina 2026, demostrando que la innovación creativa y la conexión genuina con las audiencias son la clave para transformar el mercadeo moderno y los resultados de negocio.

El hito de Grupo Nutresa en los TikTok Ad Awards Andina 2026

El Grupo Nutresa ha marcado un precedente en la industria del marketing digital al ser reconocido como el Anunciante del Año Colombia en los recientes TikTok Ad Awards Andina 2026. Por primera vez, una empresa del sector CPG (bienes de consumo empaquetados) de la región Andina se alza con este importante reconocimiento. Los premios exaltan las campañas más efectivas y creativas desarrolladas por marcas en Colombia y Perú.

Este galardón destaca la notable capacidad de las marcas de Grupo Nutresa para transformar el entretenimiento, la creatividad y la cultura digital en verdaderos resultados de negocio. La estrategia detrás de este éxito radica en una evolución del modelo de mercadeo: crear ideas concebidas desde el comportamiento de las audiencias, fomentar una mayor colaboración con creadores y establecer una conexión directa entre contenido, conversación y negocio.

María Elisa Botero, vicepresidente de Mercadeo de Grupo Nutresa, destacó que este premio es el reflejo de una profunda transformación.

Estamos evolucionando la manera cómo entendemos a nuestros consumidores, cómo construimos las ideas, participamos en la cultura y creamos conexiones relevantes

Afirmó la directiva.

Además, señaló el reto de conservar la cercanía histórica de sus marcas mientras aprenden a conversar con nuevas audiencias en sus propios lenguajes y comunidades.

Las campañas de Nutresa premiadas por su impacto en TikTok

La excelencia publicitaria de la compañía quedó demostrada al obtener siete nominaciones distribuidas en ocho categorías. Además de llevarse el gran premio como Anunciante del Año, Nutresa obtuvo cuatro galardones específicos:

La Especial, Snacks de Película: Obtuvo bronce en la categoría "But First, TikTok", gracias a una idea concebida completamente desde el lenguaje de la plataforma.

Obtuvo bronce en la categoría "But First, TikTok", gracias a una idea concebida completamente desde el lenguaje de la plataforma. Tosh Sí a Todo : Ganó plata en la categoría "Feat. Creadores" por lograr una integración auténtica con los creadores de contenido.

: Ganó plata en la categoría "Feat. Creadores" por lograr una integración auténtica con los creadores de contenido. Festival Innovación Stranger Things: Se llevó plata en "Ready to Launch", destacándose por utilizar a TikTok como el eje central de su lanzamiento.

Se llevó plata en "Ready to Launch", destacándose por utilizar a TikTok como el eje central de su lanzamiento. Malteada Drácula: Ganó plata en "Lo veo, lo quiero" por su exitosa estrategia promocional denominada Secretos del Bosque Prohibido.

A este éxito se suma el reconocimiento de Publicis, la agencia creativa de Nutresa, que se coronó con el oro en la categoría de agencia del año.

La evolución del mercadeo: el consumidor como protagonista

La diversidad de los casos de éxito evidencia un cambio fundamental en la manera en que la compañía concibe la comunicación hoy en día. Cada campaña se construye a partir de los comportamientos de las audiencias, entendiendo las dinámicas únicas de cada plataforma y las posibilidades de participación activa de las comunidades.

El rol del consumidor actual ha cambiado por completo. Botero explicó que, en la actualidad, cuando se publica un contenido, la comunidad se apropia de él, y es esa misma interacción la que termina motivando la decisión de compra final.

La visión 'One Nutresa' y el futuro del marketing digital

Este importante premio valida la evolución de la estrategia de mercadeo en Nutresa, la cual está cimentada en un mayor conocimiento del consumidor, el fortalecimiento de los datos propios, un fuerte desarrollo del comercio electrónico y una planeación de medios más equilibrada.

Asimismo, responde a la visión estratégica conocida como "One Nutresa", que busca generar sinergias entre las distintas unidades de negocios para aprovechar el portafolio y fortalecer la competitividad de la organización.

Los TikTok Ad Awards Andina, evaluados por un jurado de profesionales de la industria, reconocen a las marcas que usan estratégicamente la plataforma para alcanzar objetivos mediante el entretenimiento. Para los equipos detrás de las marcas en Nutresa, el próximo gran reto es seguir aprendiendo con la misma velocidad con la que cambia el consumidor de hoy.