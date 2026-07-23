Ixel Moda Santa Marta 2026: programación, diseñadores y Fiestas del Mar

Con una alfombra roja llena de talento local junto al Canal RCN y la esperada colección 'Soy Caribe' de Faride Ramos, el evento fusionará turismo, cultura y alta costura en la histórica Quinta de San Pedro Alejandrino.

Programación y sedes de Ixel Moda 2026 en Santa Marta

La ciudad más antigua de América se prepara para vivir una velada donde convergen la historia y el glamour. El próximo viernes, 24 de julio de 2026, la icónica Quinta de San Pedro Alejandrino acogerá por segunda vez consecutiva la Pasarela IXEL SANTA MARTA 2026. Este magno evento de la moda nacional se realiza en el marco de las sexagésimo sextas Fiestas del Mar, una celebración que conmemora los 501 años de la fundación de la capital del Magdalena.

Gracias a la gestión de la alcaldía de Santa Marta, en cabeza del alcalde Carlos Pineda, la ciudad recibe nuevamente a IXEL MODA, una de las organizaciones más relevantes e influyentes para el Sistema Moda en toda Latinoamérica. El evento promete dos momentos espectaculares que tendrán como telón de fondo los majestuosos espacios de la hacienda histórica.

Talento samario en la alfombra roja junto al Canal RCN

La gran noche de la moda caribeña iniciará a las 6:00 p.m. con una imponente alfombra roja ubicada en el Hemiciclo de la Quinta de San Pedro Alejandrino, justo al lado del Altar de la Patria. En una alianza estratégica con el Canal RCN, reconocidos líderes de opinión, figuras del deporte, las artes y celebridades desfilarán luciendo creaciones exclusivas de un selecto grupo de diseñadores samarios.

Podrá ver en vivo la alfombra roja y el desfile en los activos digitales de Noticias RCN. La idea es que pueda elegir su plataforma favorita entre:

Bajo el código de vestimenta denominado 'Caribbean Glam' y rindiendo homenaje al lema central de las Fiestas del Mar 2026, "¡El mar nos llama!", esta antesala se convierte en una vitrina invaluable. Las alfombras rojas modernas funcionan como auténticas pasarelas en tiempo real, impactando directamente las ventas y la reputación de las marcas locales, convirtiéndose en el mejor termómetro de estilo para la temporada.

Faride Ramos debuta en Colombia con su colección 'Soy Caribe'

A las 7:00 p.m., el foco de atención se trasladará al Teatro al aire libre Joaquín de Mier Y Benítez, epicentro cultural del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Allí, la reconocida diseñadora colombiana Faride Ramos presentará, por primera vez en el país, su aclamada colección 'Soy Caribe'.

Esta línea creativa está profundamente inspirada en la feminidad y el poder innegable de la mujer caribeña. Para garantizar un espectáculo visual sin precedentes, la pasarela cuenta con el valioso aporte estilístico de Franklin Ramos, famoso asesor de imagen y hermano de la diseñadora, conformando una mancuerna perfecta para el éxito del desfile.

La moda como motor turístico y económico del Caribe

El impacto de Ixel Moda Santa Marta 2026 trasciende lo estético y se posiciona como una herramienta de desarrollo. Lina María Sánchez, Secretaria de Cultura de Santa Marta, subrayó que el propósito de este proyecto es "promover el turismo a través de la moda y a Santa Marta como uno de los principales destinos culturales del Caribe Colombiano".

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, destacó la importancia estratégica de estas iniciativas para la economía. Según el dirigente gremial, la moda es una de las industrias creativas más relevantes en la agenda de productividad latinoamericana. Proyectos como IXEL jalonan el Sistema Moda Local, fortaleciendo el turismo, impulsando las políticas de empleabilidad y apoyando el crecimiento de pequeños emprendimientos y de la manufactura liviana en la región.

Erika Rohenes, presidenta ejecutiva de IXEL MODA, resumió perfectamente la esencia del evento:

Disfrutaremos de toda una experiencia artística y sensorial donde la moda interactuará con el patrimonio.

Una cita imperdible que ratifica a Santa Marta como la verdadera 'Perla de América'.