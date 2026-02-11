CANAL RCN
Tendencias

Carnaval de Barranquilla 2026: Guía para vivirlo como un auténtico "currambero"

El Carnaval de Barranquilla 2026 no es solo un desfile de cuatro días; es un sentimiento que transforma a la "Puerta de Oro" de Colombia semanas antes de su inicio oficial.

Cortesía: Pernod Ricard
Cortesía: Pernod Ricard

Rafael Navas

febrero 11 de 2026
03:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Para disfrutar de esta Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad como un verdadero local, es necesario ir más allá de los palcos de la Vía 40.

Desde los rituales del pre-carnaval y las fiestas en bares emblemáticos, hasta la ruta gastronómica y de coctelería que este año lidera The Glenlivet, la clave está en sumergirse en la identidad caribeña. Descubra cómo vivir la fiesta desde adentro, conectando con la tradición y las nuevas tendencias que marcan la agenda de la Reina del Carnaval.

El espíritu de Barranquilla ya se siente en el aire. Aunque el calendario marca fechas específicas, el barranquillero sabe que la fiesta se construye en los encuentros musicales y rituales sociales que ocurren en cada esquina.

En 2026, la celebración cobra un nuevo matiz con la alianza entre la tradición y marcas de lujo como The Glenlivet, patrocinador oficial de la Reina del Carnaval, que busca elevar la experiencia del asistente con propuestas que mezclan el legado cultural y la sofisticación contemporánea.

Cortesía: Pernod Ricard
Cortesía: Pernod Ricard

El Pre-Carnaval: Donde comienza la verdadera fiesta

Para el local, el "Pre" es tan importante como el Carnaval mismo. Es el momento en que la ciudad calienta motores a través de eventos culturales y escenarios alternativos. Este año, puntos como Época Sound Bar se han consolidado como paradas obligatorias. Allí, la fusión es la protagonista: DJs locales reinterpretan los ritmos folclóricos con sonidos modernos, creando una atmósfera perfecta para quienes buscan una mirada actual de la identidad caribeña.

Vivir el Carnaval desde adentro significa entender que la música no se detiene y que cada espacio social es una oportunidad para celebrar la herencia de la región.

Cortesía: Pernod Ricard
Cortesía: Pernod Ricard

Ruta de coctelería y gastronomía: Sabores del Caribe

Una de las grandes novedades de este 2026 es la ruta de coctelería inspirada en el Caribe. La experiencia sensorial se extiende a los mejores restaurantes y bares de la ciudad, donde se han diseñado preparaciones especiales que maridan con el clima y la alegría de la temporada.

Si planea visitar la ciudad, estos son los lugares recomendados para disfrutar de esta ruta:

  • Para los amantes de la buena mesa: La Matriarca, Porthos y Salvaje.
  • Para el "tardeo" y la conversación: Crónicas Café, Le Bar y el Hotel Marriott.
  • Para el ambiente nocturno: La Única, Ólio, Lobo, Zamba, Elvis y Lima Fusion.

La Vía 40 y la experiencia de las comparsas

Aunque la calle es el corazón del evento, la tendencia actual es vivir los desfiles a través de experiencias integrales. Un ejemplo claro es la comparsa La Gozadera, que este año redefine el recorrido en la Vía 40. Al ritmo de Systema Solar, esta comparsa integra música en vivo y una propuesta de disfrute responsable, demostrando que el Carnaval es un espacio donde la tradición dialoga perfectamente con el pulso contemporáneo.

Buscamos aportar a la conversación cultural, acompañando los momentos de la celebración y promoviendo un disfrute consciente

Afirma Susana Rojas, gerente de marca de Pernod Ricard Colombia.

Consejos clave para sobrevivir al Carnaval como un local

Para no fallar en el intento y disfrutar al máximo, siga estas recomendaciones de quienes viven la fiesta año tras año:

  • No espere al sábado de Carnaval: Los mejores encuentros sociales ocurren en los días previos.
  • Busque la pausa: El Carnaval es maratónico; use las rutas gastronómicas para recargar energías.
  • Explore más allá de los palcos: Las fiestas privadas y los eventos en hoteles ofrecen una perspectiva diferente y cómoda de la fiesta.
  • Disfrute con responsabilidad: El consumo consciente es la clave para que la celebración no termine antes de tiempo.

El Carnaval de Barranquilla 2026 promete ser una edición histórica donde la música, el encuentro y la sofisticación se encuentran para honrar la vida.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¿Bad Bunny podría ir preso tras su show en el Super Bowl? Esto se reveló

Yeison Jiménez

La familia y el equipo de Yeison Jiménez realizaron una sentida petición en las últimas horas: ¿cuál fue?

Artistas

Desgarrador: esta fue la dolorosa reacción de una de las mejores amigas de Yeison Jiménez al enterarse de su muerte

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

Lluvias desatan emergencia en Nariño: vías incomunicadas, puentes colapsados y personas en riesgo

Las lluvias dejaron material rocoso, lodo y comunidades en peligro en el sector de Pueblo Viejo.

Finanzas personales

Golpe al bolsillo: estos son los bancos que más cobran al hacer un avance con tarjeta de crédito

Estos movimientos se mueven en un rango que va aproximadamente del 16 % al 24 % efectivo anual (E.A.), dependiendo de la entidad.

James Rodríguez

James se puso la ropa de entrenamiento: así fue su llegada a la pretemporada de Minnesota

Artistas

Shock: murió importante actor unos días después de un preocupante mensaje en sus redes sociales

Alimentos

Este es el snack nocturno que ayuda a conciliar el sueño, según estudios