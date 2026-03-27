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El presidente Gustavo Petro sorprendió a Westcol con este regalo: video de su reacción

Westcol entrevistó a Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Descubra lo que pasó en el cierre del encuentro.

Foto: @gustavopetrourrego y @westcol en Instagram.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
07:59 a. m.
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En la noche del jueves 26 de marzo, después de las 9:00, Westcol, que es considerado el streamer más reconocido del país, entrevistó al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

El antioqueño, después de encontrarse con el mandatario, tuvo un recorrido por la vivienda presidencial.

Westcol hace dinámica para que sus fans hagan una pregunta a Gustavo Petro en su próximo stream
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Además, posteriormente, tomó asiento en una de las salas de la Casa de Nariño y, en una conversación que siempre conservó un tono descomplicado, le preguntó a Gustavo Petro por la seguridad, la educación, el estilo de vida y la economía del país.

Westcol le manifestó al presidente que considera que Colombia es un país inseguro y en el que se maneja un grado alto de hostilidad y violencia cuando se cometen los delitos. Asimismo, le expresó que, desde su punto de vista, es muy difícil que la mayoría de las familias logren superar la pobreza.

De igual manera, el streamer preguntó por la visión que Gustavo Petro tiene acerca de la juventud e, incluso, se interesó por saber hasta qué punto llegan sus diferencias con Álvaro Uribe.

La entrevista, que fue transmitida por Kick y las redes sociales del mandatario colombiano, duró aproximadamente dos horas y, sobre el final, hubo un espacio para que juntos se entregaran regalos.

¿Cuáles fueron los 'presentes' que Gustavo Petro le otorgó a Westcol? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el regalo que Gustavo Petro le entregó a Westcol tras su entrevista en la Casa de Nariño

Tras su diálogo abierto en la Casa de Nariño, Gustavo Petro le regaló a Westcol una gorra y dos camisetas que contienen mensajes en los que se defiende el salario mínimo estipulado para el 2026.

Pero, además, el mandatario también le entregó un sombrero 'vueltiao' al streamer e, incluso, le extendió una invitación para enseñarlo a bailar porro.

La reacción de Westcol al recibir esos 'presentes' se puede ver aquí:

Esta fue la primera reacción de Westcol tras su entrevista con el presidente Gustavo Petro

Tras su diálogo con el presidente Gustavo Petro, Westcol se pronunció en su cuenta de X y su mensaje fue el siguiente:

WestCOL entrevistará a Gustavo Petro y Álvaro Uribe en exclusiva: fechas y dónde ver
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He logrado cosas muy grandes en toda mi carrera como streamer. Cosas insuperables y diferentes, revolucionamos e inspiramos toda esta generación digital, pero hoy es distinto. Hoy me siento extraño jajaja.

 

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