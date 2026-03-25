Westcol hace dinámica para que sus fans hagan una pregunta a Gustavo Petro en su próximo stream

Un insólito hecho se podrá presenciar este jueves 26 de marzo por medio de la plataforma de streaming Kick, sitio en donde oficialmente el presidente Gustavo Petro se reunirá con Westcol para hacer el primer live en la historia entre un mandatario y un streamer.

Por supuesto, el hecho ya ha generado gran conmoción entre miles de fanáticos, quienes aseguraron que el antioqueño ya habría logrado el “estatus” suficiente para poder tener un encuentro con el mandatario colombiano.

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Detalles del encuentro entre Westcol y Gustavo Petro

El mundo del internet se encuentra paralizado tras el más reciente anuncio por parte de Westcol, quien dio a conocer que iba a sostener un encuentro tanto con el presidente Gustavo Petro como con el expresidente Álvaro Uribe.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues miles de fanáticos expresaron su emoción por ver interactuar al presidente de Colombia con el que hoy es considerado al streamer más famoso e importante de latinoamérica.

Por esto, el hombre tomó sus redes sociales, en las horas más recientes, para anunciar una dinámica dirigida a sus seguidores, quienes tendrán la oportunidad de formular una pregunta al mandatario. Esta debe realizarse en los comentarios de dicho post en Instagram y la que obtenga el número mayor de likes será la que el antioqueño deba hacerle a Gustavo Petro.

“Esto no es una entrevista, esto no es un periodista tradicional, esto rompe completamente el formato clásico. Yo creo que soy la persona que va a entrevistar al presidente que más de abajo viene así que yo estoy con ustedes”, manifestó el creador de contenido.

Es así como el encuentro se llevará a cabo el 26 de marzo a las 6:00 p.m., por medio de la plataforma Kick.

¿Cuándo será la entrevista entre Westcol y Álvaro Uribe?

Por otro lado, el famoso también anunció un stream con el expresidente Álvaro Uribe que, hasta el momento, no tiene una fecha definida. Sin embargo, el antioqueño manifestó que próximamente se dará a conocer el día y la hora programada para el esperado encuentro.

Blessd y Westcol hablan del stream con Gustavo Petro

Por supuesto, el encuentro ya ha generado gran interés desde diferentes sectores ya que el cantante Blessd también tuvo la oportunidad de hablar con el streamer sobre el tema.