“Dios no se mete en fútbol”: artistas reaccionaron a la eliminación de Colombia

Hay gran consternación mundial ante la más reciente eliminación de Colombia en la Copa del Mundo 2026. Pese a los esfuerzos por una definición clara, el combinado nacional no logró anotar goles durante los primeros 90 minutos de juego por lo que la definición desde el punto penal vaticinaba lo que vendría después.

Las reacciones en la tribuna hicieron que el BC Place, en Canadá, quedara en un abrumador silencio en donde las lágrimas empezaron a ser protagonistas.

Pero desde las redes sociales el mensaje también empezó a circular, pues varios artistas colombianos tomaron sus redes sociales para compartir palabras de esperanza pese al desolador resultado que dejó al combinado nacional por fuera de una nueva Copa Mundial.

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Artistas colombianos se pronunciaron ante la derrota

Los mensajes empezaron a llegar rápidamente por medio de distintas redes sociales. J Balvin fue uno de los primeros en manifestarse al reiterar que el amor por la Selección Colombia “no se mide por una victoria o una derrota”.

“Perder también hace parte del camino. Lo importante es levantarse, aprender y volver más fuertes. Sigamos apoyando a los nuestros con el mismo orgullo, en las buenas y, sobre todo, en las difíciles. Porque el verdadero triunfo es nunca dejar de creer”, afirmó.

Shakira también tomó sus redes sociales para enviar un mensaje de orgullo hacia el trabajo que demostró la Selección durante su paso por la Copa del Mundo.

“Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos. Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra Selección”, añadió.

Pero una de las reacciones más virales ha sido la del cantante Blessd, quien incluso decidió engallar tanto su Lamborghini y su camioneta Mercedes-Benz con los colores de la bandera y el logo de la Federación Colombiana de Fútbol.

No obstante, tras la derrota de Colombia, las redes sociales estallaron ya que cientos de internautas bromearon con que dicha acción del paisa fue la causante del mal resultado del equipo.

“Ando regalando lamborghini y gwa. Interesados en los comentarios. Ahora yo qué hago con esto muchachos, quién me va a recibir estos dos carros. De buena, ya fuera de recocha y todo eso, cuándo será el día en el que se nos dé algo en el fútbol ome (...) en serio a esta hora duele mucho más”, añadió el cantante.

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Artistas que guardaron silencio ante la derrota

Pese a que Maluma y Ryan Castro fueron dos de los artistas que mayor cobertura le dieron al Mundial de Fútbol, ambos decidieron guardar silencio, en horas recientes, al no postear ningún mensaje sobre la derrota del combinado nacional.

Por su parte, el streamer Westcol también se limitó a compartir una fotografía con corazones rotos tras haber preparado una amplia celebración en su casa con globos, pantallas, comida y música para ver el encuentro deportivo.