Westcol y Drácula revelan los secretos del Pasillo Mutante

Grupo Nutresa anunció una alianza sin precedentes entre su emblemática marca Drácula y el reconocido streamer paisa Westcol, el segundo creador de contenido en español más visto a nivel mundial con 57 millones de horas vistas. Esta fusión de universos abre, por primera vez en la historia, las puertas del popular Castillo Mutante a un influenciador.

¿Qué es la Llave de la Profecía de Westcol y Drácula?

El eje central de esta nueva campaña es "La Llave de la Profecía". Este artículo no es un simple juguete, sino el primer coleccionable en la historia de la marca que ha sido co-creado en un 100% con el streamer. Diseñada personalmente por él y marcada con su emblemática letra 'W', esta llave cuenta con unidades limitadas y funciona como un pase de acceso directo al universo del famoso vampiro. Según las declaraciones de Westcol, él mismo aceptó el reto afirmando: " Drácula me abrió su Castillo como nunca lo había hecho antes ". Todos los secretos de esta colaboración fueron programados para revelarse el 3 de septiembre a las 6:00 p.m. mediante un streaming en vivo.

Secretos del Pasillo Mutante: Los nuevos coleccionables de 2026

Bajo el concepto de "Secretos del Pasillo Mutante", la colección especial de este año busca redefinir la experiencia tradicional. Además de la codiciada llave de la profecía, la marca presenta 20 nuevos coleccionables. Estos pequeños monstruos introducen un innovador sistema "Mix & Match", el cual permite a los consumidores armar, combinar y crear sus propios personajes a su gusto.

Luisa Fernanda Carrizosa Baraya, gerente de mercadeo del negocio de helados del Grupo Nutresa, explicó que buscaban una "fusión real de dos comunidades", aprovechando la lectura auténtica que tiene el creador de contenido con sus audiencias.

Helado Drácula llega a Fortnite y restaurantes El Corral

La alianza multiplataforma trasciende los congeladores para adentrarse en el mundo del gaming y la gastronomía. Para los entusiastas de los videojuegos, se habilitó un mapa interactivo e inmersivo del Castillo de Drácula dentro de Fortnite, permitiendo a los gamers explorar y recorrer los pasillos en tiempo real. Por otro lado, la colaboración incluye una alianza con El Corral, donde se ofrecerá una malteada de edición limitada de Drácula. Esta bebida vendrá acompañada de una serie de 36 vasos coleccionables del Pasillo Mutante, los cuales esconden un secreto que únicamente se revela al girarlos.

La estrategia detrás del éxito: Streaming, gaming y Halloween

Más allá del evidente impacto cultural, esta agresiva campaña tiene claras metas comerciales para el cierre del año. A través de esta estrategia de co-creación, la marca proyecta superar los 12 millones de unidades vendidas y alcanzar un sólido crecimiento del 30% durante la temporada de Halloween. Al integrar artículos coleccionables exclusivos, streaming en vivo y colaboraciones con marcas aliadas, Drácula demuestra que el Halloween en Colombia ya no se trata solo de consumo, sino de cultura, gaming y un ritual compartido por nuevas generaciones.