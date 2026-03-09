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Hubo novedades en el estado de salud de Alci Acosta, el importante cantante colombiano: COMUNICADO

Checo Acosta, su hijo, realizó una nueva publicación en su cuenta de Instagram.

Foto: @checoacosta en Instagram.

Nicolás Forero

septiembre 03 de 2026
03:39 p. m.
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Durante el último fin de semana, Checo Acosta, el artista de música folclórica, informó que Alci Acosta, su padre, había tenido que ser internado en una Unidad de Cuidados Intensivos.

"Mi padre, Alci Acosta, ha presentado una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en UCI, ya estable, con toda la atención requerida", escribió.

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"A nombre de toda nuestra familia, agradecemos las atenciones en la Clínica La Misericordia, cuyo personal ha estado atento a cada procedimiento. Asimismo, también le damos gracias a todas las personas por sus mensajes de apoyo y cariño", añadió.

Además, con el paso de los días, Checo Acosta ha emitido nuevos comunicados relacionados con la salud de Alci Acosta, el importante intérprete de boleros.

¿Cuáles fueron las últimas novedades que reveló acerca del estado de su padre? Entérese a continuación.

Alci Acosta sigue evolucionando de manera favorable

En su cuenta de Instagram, Checo Acosta precisó que a su padre continúan realizándole exámenes, pero que los resultados han sido favorables.

"Cada día mi viejo mejora y, paso a paso, sigue respondiendo bien, con laboratorios óptimos. Mi padre es un hombre demasiado bueno, un ejemplo para todos, y está demostrando su fortaleza y sus ganas de vivir", señaló.

"Recalco el agradecimiento a cada uno de ustedes por sus oraciones y por sus mensajes de apoyo. Dios los bendiga", concluyó.

Estas han sido las reacciones tras el último reporte del estado de salud de Alci Acosta

En la publicación de Checo Acosta, los fanáticos de la música de Alci Acosta han seguido enviando mensajes de pronta recuperación.

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"Bendito sea Dios", "estoy orando mucho", "el Señor me los bendiga", "Dios mediante, aún nos queda maestro para rato", "que el Señor siga haciendo su obra" y "se nos va a dar la victoria", han sido algunas de las reacciones.

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