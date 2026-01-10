¿Lloverá en los conciertos de BTS en Bogotá? Ojo al pronóstico del clima para el 2 y 3 de octubre

Bogotá se prepara para recibir a BTS en el estadio El Campín este viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026, y una de las principales dudas entre los asistentes está relacionada con el clima.

Aunque existe posibilidad de lluvias durante ambos días, los pronósticos actuales muestran que las condiciones podrían mejorar justamente durante las noches de los conciertos.

¿Lloverá en Bogotá durante el concierto de BTS del viernes 2 de octubre?

El Ideam ha advertido sobre condiciones favorables para las precipitaciones en diferentes sectores del centro del país. En Bogotá también se han presentado jornadas con alta nubosidad y lluvias, por lo que no se descartan nuevos episodios durante los próximos días.

Sin embargo, el panorama de AccuWeather para el viernes 2 es menos lluvioso durante la tarde y noche. El pronóstico señala una temperatura cercana a 20 °C en horas de la tarde, con 97% de nubosidad y 25% de probabilidad de precipitación.

Durante la noche, cuando se desarrollará el espectáculo, la temperatura podría descender hasta los 13 °C. La probabilidad de lluvia se mantiene en 25%, con una precipitación estimada de 0,0 milímetros.

Esto no significa que sea imposible que llueva. Los pronósticos pueden cambiar y las precipitaciones en Bogotá pueden presentarse de manera localizada.

Pronóstico del clima para el concierto de BTS del sábado 3 de octubre

Para el sábado, AccuWeather presenta un panorama diferente. Durante el día existe 80% de probabilidad de precipitación, con cerca de 0,5 milímetros acumulados y aproximadamente 1,5 horas de lluvia.

El reporte señala que estará “nublado, con unos pocos chubascos breves”, mientras que la probabilidad de tormentas eléctricas es del 16%.

La situación mejora hacia la noche. La posibilidad de precipitación baja al 25%, con 0,0 milímetros previstos y una temperatura que podría llegar a los 10 °C.

Por esta razón, quienes asistan a cualquiera de las dos fechas deberían estar preparados para cambios repentinos del tiempo, especialmente durante el ingreso al estadio.

Y es que hay que tener en cuenta que en la semana actual, se han presentado fuertes lluvias en la capital en horas de la tarde, noche e incluso la madrugada.