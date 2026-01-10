CANAL RCN
Tendencias

¿Lloverá en los conciertos de BTS en Bogotá? Ojo al pronóstico del clima para el 2 y 3 de octubre

BTS se presenta en Bogotá este 2 y 3 de octubre. Revise el pronóstico de lluvias y las precauciones que debería tomar antes de ir a El Campín.

Foto: AFP y Magnific

Noticias RCN

octubre 01 de 2026
07:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá se prepara para recibir a BTS en el estadio El Campín este viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026, y una de las principales dudas entre los asistentes está relacionada con el clima.

BTS ya está en Bogotá: ARMY pide respeto por la privacidad de los integrantes
RELACIONADO

BTS ya está en Bogotá: ARMY pide respeto por la privacidad de los integrantes

Aunque existe posibilidad de lluvias durante ambos días, los pronósticos actuales muestran que las condiciones podrían mejorar justamente durante las noches de los conciertos.

¿Lloverá en Bogotá durante el concierto de BTS del viernes 2 de octubre?

El Ideam ha advertido sobre condiciones favorables para las precipitaciones en diferentes sectores del centro del país. En Bogotá también se han presentado jornadas con alta nubosidad y lluvias, por lo que no se descartan nuevos episodios durante los próximos días.

Concierto de BTS en El Campín de Bogotá: este será el setlist que cantará la famosa banda
RELACIONADO

Concierto de BTS en El Campín de Bogotá: este será el setlist que cantará la famosa banda

Sin embargo, el panorama de AccuWeather para el viernes 2 es menos lluvioso durante la tarde y noche. El pronóstico señala una temperatura cercana a 20 °C en horas de la tarde, con 97% de nubosidad y 25% de probabilidad de precipitación.

Durante la noche, cuando se desarrollará el espectáculo, la temperatura podría descender hasta los 13 °C. La probabilidad de lluvia se mantiene en 25%, con una precipitación estimada de 0,0 milímetros.

Esto no significa que sea imposible que llueva. Los pronósticos pueden cambiar y las precipitaciones en Bogotá pueden presentarse de manera localizada.

Pronóstico del clima para el concierto de BTS del sábado 3 de octubre

Para el sábado, AccuWeather presenta un panorama diferente. Durante el día existe 80% de probabilidad de precipitación, con cerca de 0,5 milímetros acumulados y aproximadamente 1,5 horas de lluvia.

BTS en Bogotá: conozca las rutas especiales que ofrecerá TransMilenio para los asistentes al concierto
RELACIONADO

BTS en Bogotá: conozca las rutas especiales que ofrecerá TransMilenio para los asistentes al concierto

El reporte señala que estará “nublado, con unos pocos chubascos breves”, mientras que la probabilidad de tormentas eléctricas es del 16%.

La situación mejora hacia la noche. La posibilidad de precipitación baja al 25%, con 0,0 milímetros previstos y una temperatura que podría llegar a los 10 °C.

Por esta razón, quienes asistan a cualquiera de las dos fechas deberían estar preparados para cambios repentinos del tiempo, especialmente durante el ingreso al estadio.

Y es que hay que tener en cuenta que en la semana actual, se han presentado fuertes lluvias en la capital en horas de la tarde, noche e incluso la madrugada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

BTS ya está en Bogotá: ARMY pide respeto por la privacidad de los integrantes

Bogotá

Nuevo plan gratuito en Bogotá: ¿hasta cuándo se puede disfrutar?

Artistas

Andy Rivera reapareció en las redes sociales tras el nacimiento del hijo de Lina Tejeiro: este fue su post

Otras Noticias

James Rodríguez

¡Se dijeron de todo! Así fue la pelea entre James y 'Teo' en el Atanasio Girardot

Los 'verdolagas' derrotaron 3-1 a Junior de Barranquilla y se ubicaron en la segunda posición de la tabla con un partido menos que el líder, América.

Estados Unidos

Tras dos siglos, una mujer será ejecutada en Estados Unidos. ¿De qué está acusada?

Christa Pike, de 50 años, fue condenada en 1996 a pena de muerte por un delito que cometió cuando tenía 18 años.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 30 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Protestas en Colombia

Borrador de decreto plantea cambios para actuar durante manifestaciones: ¿qué propone?

Invima

Invima prohíbe la venta de conocida mascarilla para el cabello: alerta a consumidores