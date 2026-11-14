CANAL RCN
Colombia Video

Exclusivo | Informe revela irregularidades en bodegas del Ministerio de Igualdad por $55.000 millones

El documento reporta arriendos y servicios públicos no pagados, programas desfinanciados y casas de dignidad con problemas de ejecución presupuestal.

Santiago Mendoza

noviembre 14 de 2026
07:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un informe sobre las condiciones en que fue recibida la liquidación del Ministerio de Igualdad entregado a los organismos de control reveló una serie de irregularidades administrativas y presupuestales.

Liquidación del Ministerio de la Igualdad avanza con la supresión de 471 cargos, según el Gobierno
RELACIONADO

Liquidación del Ministerio de la Igualdad avanza con la supresión de 471 cargos, según el Gobierno

Entre las anomalías que señala el informe destacan bienes sin inventariar, deudas millonarias y programas con baja ejecución.

Sobre la gestión del anterior ministerio, las autoridades señalaron que "no fue útil para los beneficios de los colombianos y por eso los grados de ejecución eran bajísimos, del 5 o 12%".

"Destapamos la olla podrida del Ministerio de la Igualdad": nuevos e importantes anuncios
RELACIONADO

"Destapamos la olla podrida del Ministerio de la Igualdad": nuevos e importantes anuncios

Los delicados hallazgos en la bodega de Minigualdad

Una de las principales alertas se centra en la bodega del Ministerio de la Igualdad del Cantón Norte donde había bienes donados estimados en más de $55.000 millones.

Según el documento, "había bienes donados estimados en $55.438 millones (…) no existía una entrega integral ni un inventario consolidado".

La revisión se realizó el 7 de octubre con acompañamiento de los entes de control y el lugar lucía en condiciones precarias, como quedó registrado en imágenes.

Los graves hallazgos en el Ministerio de la Igualdad: comprometió más de un billón de pesos
RELACIONADO

Los graves hallazgos en el Ministerio de la Igualdad: comprometió más de un billón de pesos

Otras irregularidades detrás del Minigualdad

El informe también reporta arriendos y facturas de servicios públicos vencidos, "con deudas cercanas a $2.000 millones, además de pólizas de seguros vencidas" por parte del anterior gobierno.

Respecto a los programas dirigidos a las mujeres, específicamente las casas para la dignidad, "se asignaron más de $25.000 millones y se comprometieron cerca de $21.000 millones (…) el valor pagado era de apenas $1.860 millones".

Del total previsto, "dos de las casas no se pueden construir por temas prediales y las otras 10 ya cuentan con licencia de construcción".

De los programas sociales que tenía la cartera, presuntamente 24 estaban desfinanciados. Las labores de liquidación adelantadas por el actual ministerio "generaron ahorros de más de $120.000 millones".

Desmontan cinco pisos del Ministerio de Igualdad: así avanza su liquidación
RELACIONADO

Desmontan cinco pisos del Ministerio de Igualdad: así avanza su liquidación

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Detalles del operativo en el que cayó ‘Primo Gay’, vinculado al asesinato del periodista Mateo Pérez

Antioquia

Pan y agua: así se está alimentando a los pacientes del Hospital Alma Máter por crisis financiera

Disidencias de las Farc

Disidencias de las Farc usan fincas de campesinos en Cauca para esconder armas y explosivos

Otras Noticias

Liga BetPlay

Es oficial: Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay

Dimayor definió el sorteo de los cuadrangulares junto con la primera fecha.

Redes sociales

Siga la pelea de Stream Fighters 5 EN VIVO: Resultados y ganadores en directo

Siga en este enlace la pelea que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá.

Finanzas personales

Requisitos para ser beneficiario del programa Renta Ciudadana: esto informa Prosperidad Social

Chile

Reconocido comediante sufrió violenta agresión en pleno show: video del momento

Enfermedades

¿Cuál es el impacto de la diabetes en la vida reproductiva de los hombres?