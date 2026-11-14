Exclusivo | Informe revela irregularidades en bodegas del Ministerio de Igualdad por $55.000 millones

Un informe sobre las condiciones en que fue recibida la liquidación del Ministerio de Igualdad entregado a los organismos de control reveló una serie de irregularidades administrativas y presupuestales.

Entre las anomalías que señala el informe destacan bienes sin inventariar, deudas millonarias y programas con baja ejecución.

Sobre la gestión del anterior ministerio, las autoridades señalaron que "no fue útil para los beneficios de los colombianos y por eso los grados de ejecución eran bajísimos, del 5 o 12%".

Los delicados hallazgos en la bodega de Minigualdad

Una de las principales alertas se centra en la bodega del Ministerio de la Igualdad del Cantón Norte donde había bienes donados estimados en más de $55.000 millones.

Según el documento, "había bienes donados estimados en $55.438 millones (…) no existía una entrega integral ni un inventario consolidado".

La revisión se realizó el 7 de octubre con acompañamiento de los entes de control y el lugar lucía en condiciones precarias, como quedó registrado en imágenes.

Otras irregularidades detrás del Minigualdad

El informe también reporta arriendos y facturas de servicios públicos vencidos, "con deudas cercanas a $2.000 millones, además de pólizas de seguros vencidas" por parte del anterior gobierno.

Respecto a los programas dirigidos a las mujeres, específicamente las casas para la dignidad, "se asignaron más de $25.000 millones y se comprometieron cerca de $21.000 millones (…) el valor pagado era de apenas $1.860 millones".

Del total previsto, "dos de las casas no se pueden construir por temas prediales y las otras 10 ya cuentan con licencia de construcción".

De los programas sociales que tenía la cartera, presuntamente 24 estaban desfinanciados. Las labores de liquidación adelantadas por el actual ministerio "generaron ahorros de más de $120.000 millones".