Hija de 'Epa Colombia' utilizó camiseta con emotivo mensaje para pedir la libertad de su mamá

Daneidy Barrera, reconocida como 'Epa Colombia' en las redes sociales, continúa en la cárcel El Buen Pastor tras ser imputada por los delitos de perturbación en servicio de transporte público, daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terroristas.

La empresaria e influencer ahora está siendo defendida por el abogado Francisco Bernate y él está buscando los recursos posibles para que la Corte Suprema de Justicia pueda reconsiderar la posibilidad de la casa por cárcel. Uno de sus argumentos principales es que 'Epa Colombia' es madre cabeza de hogar.

Sin embargo, el penalista ha reconocido que es fundamental que las personas dejen de interponer tutelas porque, de lo contrario, el proceso continuará teniendo obstáculos.

Pero, tras las últimas movidas, aún no se han reportado novedades en el caso de Daneidy Barrera y, de momento, la condena de 63 meses y 15 días continúa firme. En medio de ese panorama, Daphne Samara, la hija de 'Epa Colombia', y Karol Samantha, su pareja, utilizaron unas camisetas que tienen estampado un emotivo mensaje en el que piden libertad.

En los últimos días, Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia', subió a su cuenta de Instagram una foto en la que aparece junto a su hija vistiendo una camiseta de apoyo hacia la empresaria.

"Fuerza, resiliencia y fortaleza, 'Epa Colombia'. Estamos contigo", es el mensaje que contiene la camiseta en la que, además, también está estampada una foto de Daneidy.

Asimismo, junto a la publicación, Karol Samantha especificó nuevamente que la pequeña Daphne Samara continúa esperando a su mamá en la casa.

Un día después de la foto en la que Karol Samantha apareció junto su bebé, grabó un video dedicándole una canción de Aventura a 'Epa Colombia'. El mensaje que quiso dar es que, a pesar de la tormenta, seguirá fuerte junto a ella.

El tema musical en cuestión es 'La Tormenta' y el verso en el que se concentró dice lo siguiente:

No pierdo la esperanza que esta tormenta pasará, ¿y es que no ves que sigo viviendo? No, no es de gravedad, tú y yo no nos podemos separar.