Shakira cumplió importante sueño para los niños del Ghetto Kids Uganda: “Los quiero como mis hijos”

No cabe duda de que la unión entre Shakira y los pequeños bailarines de la agrupación Ghetto Kids Uganda sorprendió al mundo entero durante el más reciente Mundial de Fútbol 2026.

Su presentación en conjunto tuvo un contundente impacto durante el show de medio tiempo de la gran final en donde los pequeños bailaron ‘Dai Dai’ junto a la barranquillera.

Pero ahora, la cantante ha vuelto a sorprender a sus seguidores al dar a conocer detalles del gran vínculo que logró construir en compañía de los pequeños bailarines, quienes lograron cumplir uno de sus mayores sueños.

¿Cuál fue el sueño que Shakira le cumplió a los Ghetto Kids?

La relación entre la intérprete de ‘Antología’ con el grupo de pequeños ha sido inquebrantable desde el momento en el que los conoció. Cabe recordar que esta no solo compartió escenario con los menores durante la final del Mundial ya que también salió a pasear con ellos por las calles de Nueva York y fueron sus invitados especiales durante su más reciente concierto en esta ciudad.

Ahora, una nueva publicación ha conmovido a miles de internautas ya que la mujer posteó un amplio carrusel de fotografías en donde se le vio disfrutando de cerca con los pequeños al realizar diferentes actividades y cumpliendo su gran sueño de conocer el mar.

Así mismo, en las capturas se le observa disfrutando de los pequeños en compañía de sus hijos con quienes también han compartido diferentes espacios y paseos ecológicos. Por su puesto, su vínculo con los talentosos bailarines ya ha generado aplausos y ovaciones por el sentido gesto que la mujer tuvo.

“Los llevé a la playa por primera vez en vuestras vidas y pasamos tiempo juntos todos los días junto con familiares y amigos, mientras todos estábamos asombrados viendo cómo transforman cada lugar al que van y tocan a cada persona que conocen”.

“Y aunque ustedes son de otro continente, viven en una cultura diferente, y hablan otro idioma, ahora los amo como si fueran hijos míos y este tiempo con ustedes me ha hecho darme cuenta una vez más que cada niño en el mundo debe ser tratado y amado como nuestro propio”.

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Shakira y su mensaje por la niñez del mundo

Por otra parte, la mujer sorprendió, en días recientes, al enviar un contundente mensaje en sus redes sociales sobre la importancia del cuidado de la niñez en el mundo y la labor que se debe ejecutar desde los gobiernos para velar por el bienestar y la protección de estos.

“Qué puede ser más urgente para nuestros gobiernos, empresarios y profesionales que invertir en la infancia. Qué tiene que pasar para que todos los niños del mundo reciban igualdad de oportunidades”, cuestionó la mujer.