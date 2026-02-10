Hija menor de edad de Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez, organizó emotiva despedida: detalles

Este 10 de febrero se cumple un mes de la inesperada muerte de Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Fernando Torres, Waisman Mora, Jefferson Osorio y Óscar Marín.

El artista y su equipo de trabajo llegaron el 10 de enero al Aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, para volar hacia Medellín y, posteriormente, desplazarse en camioneta a Marinilla, Antioquia.

Sin embargo, tras el despegue, la avioneta presentó una falla inesperada que aún está siendo analizada por los investigadores y se estrelló en la vereda Romita tras caer en picada.

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos al poco tiempo, confirmaron la muerte de las seis personas y trasladaron sus cuerpos a Medicina Legal para el respectivo reconocimiento.

Y, una vez finalizó esa labor, tanto Yeison Jiménez como su piloto y sus cuatro compañeros fueron homenajeados públicamente en el Movistar Arena de Bogotá.

Sin embargo, tras un mes de su deceso, la hija de Juan Manuel Rodríguez, el primo de Yeison Jiménez, le organizó un nuevo homenaje. ¿De qué se trata?

Esta es la despedida que tendrá Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez, y fue organizada por su hija

En la tarde de este 10 de febrero, se llevará a cabo una misa en honor a la memoria de Juan Manuel Rodríguez, el primo que fue una de las compañías incondicionales de Yeison Jiménez.

"Con profundo amor, invitamos a familiares y amigos a la santa misa que ofrece su hija Antella Rodríguez, en memoria de nuestro querido Juan, al cumplirse un mes de su partida", se precisó.

"Será el martes 10 de febrero, a las 5:00 de la tarde, en la Parroquía Jesús, amor misericordioso, santuario diocesano de la divina misericordia, en el barrio Castilla, en Bogotá", se concluyó.

Este fue el desgarrador mensaje de Juliana Calderón, que estaba saliendo con Juan Manuel Rodríguez, tras un mes de su fallecimiento

En la mañana de este 10 de febrero, Juliana Calderón recordó a Juan Manuel Rodríguez y expresó la falta que le hace.

"Hace un mes te fuiste y no sabes cómo dejaste a todas las personas que en realidad te conocían y te amaban. Me dueles demasiado, 10 de enero", indicó.

"Eres mi guerrero, negro. Dime que es mentira y no es verdad", complementó.

Además, Juliana también mostró que llegó al lugar exacto en el que cayó la avioneta y honró un altar en el que hay unas flores, unas velas una foto de Juan Manuel Rodríguez.