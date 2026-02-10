CANAL RCN
Colombia Video

Capturan a dos cabecillas del ‘gota a gota’ requeridos desde Chile: hay cerca de 100 víctimas

Estas personas pertenecen a ‘La Empresa’, banda que mantiene bajo un ambiente de terror a los comerciantes chilenos.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 10 de 2026
08:11 a. m.
Las autoridades capturaron en una finca en zona rural de Dovio (Valle del Cauca) a dos personas requeridas por la justicia chilena por liderar una organización criminal dedicada al 'gota a gota'.

Los arrestados fueron identificados como Disney Stiven Montoya Taba y Erika Alejandra Castillo Uribe. Al parecer, eran la mente detrás de una red de extorsión que ha afectado a 100 personas en el país del sur del continente.

‘La Empresa’ ha afectado a 100 personas

Según informaron las autoridades, la pareja lideraba a ‘La Empresa’, la cual se dedica al préstamo de dinero con tasas de interés excesivamente altas. Ha operado desde hace seis años.

Las principales víctimas son comerciantes de Valparaíso, quienes han sido sometidos a amenazas, hostigamiento y procesos de cobro violentos cuando no podían cumplir con los pagos. Las autoridades obtuvieron audios que evidencian las intimidaciones.

Los presuntos líderes de la banda fueron ubicados en una lujosa finca. Desde junio de 2025, la Interpol había emitido circular roja en su contra.

Cabecillas se escondían en lujosa finca

Sumado a ello, las pesquisas apuntan que la banda se había comenzado a expandir hacia otros países de la región. Montoya y Castillo estaban rodeados por las autoridades en Chile, por lo que escogieron a Colombia como escondite y para mantener el control de la banda.

A inicios de agosto de 2025, se había dado otro golpe contundente contra ‘La Empresa’. También en Valle, puntualmente Cali; fue capturada Angélica María Quiñónez Mesa, quien era cabecilla.

Para ese momento, se tenían registros de que no solo habían sido afectados los comerciantes de Valparaíso, también de Viña del Mar, Quilpué, San Antonio, Los Andes, Santiago y Rancagua.

La presencia de ‘La Empresa’ se ha registrado igualmente en Panamá y Uruguay. Justamente en Chile, 44 integrante habían sido arrestados en noviembre de 2024. Se estaban escondiendo en 21 casas por Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

