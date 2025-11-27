CANAL RCN
Giovanny Ayala envió doloroso mensaje e hizo petición a los captores de su hijo, esto dijo

El cantante de música popular dejó desgarrador mensaje en medio de la velatón en la ciudad de Villavicencio.

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
08:26 a. m.
Más de una semana de incertidumbre y dolor cumple el país tras el secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja.

El suceso ocurrió el pasado 18 de noviembre en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca. El joven artista, de tan solo 21 años, se dirigía hacia el aeropuerto de Palmira, luego de cumplir con compromisos musicales en el sur del país, cuando fue interceptado junto a su acompañante.

RELACIONADO

Desgarrador pedido de la mamá de Nicolás Pantoja, el joven secuestrado junto a Miguel Ayala

Según reportes preliminares de las autoridades, el secuestro se produjo en la vereda El Túnel, en el municipio de Cajibío, cuando los jóvenes se movilizaban en un vehículo.

Hombres fuertemente armados, a bordo de dos camionetas y una motocicleta, obligaron a los ocupantes a desviarse y tomar rumbo hacia la zona rural, en un hecho que generó una inmediata conmoción en la esfera pública y en el gremio artístico.

Giovanny Ayala envió desgarrador mensaje a los captores de su hijo

En medio de esta dolorosa espera, el cantante Giovanny Ayala, en el parque central de Villavicencio se dio cita con otros familiares y amigos de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja para mandar un sentido mensaje a su progenitor y los captores de este mismo.

“A los captores que se pongan la mano en el corazón, estamos viviendo una difícil situación en nuestro país", dijo.

Y agregó sobre su hijo: "Mi muchacho tiene 21 años, Nicolás tiene 20 años. Son muchachos que están llenos de esperanza, de sueños, no están en esta guerra, están en los sueños de la música, ellos no, por favor".

Finalmente, el artista colombiano mandó un sentido mensaje también a su hijo en el que tiene la esperanza de verlo de nuevo.

"Hijo lo amo muchísimo, estoy aquí con las manos en el corazón para decirle que tenga mucha fortaleza, eres un berraco, aquí lo estamos esperando todos, ore mucho allí", finalizó.

