Desgarrador pedido de la mamá de Nicolás Pantoja, el joven secuestrado junto a Miguel Ayala

El pasado 18 de noviembre, las autoridades confirmaron el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, junto a su tour manager, Nicolás Pantoja. Fueron interceptados cuando se movilizaban en una camioneta a la altura de Cajibío luego de una presentación en el municipio de El Tambo, Cauca.

Varios artistas de música popular se han solidarizado con ambas familias, pidiendo por la pronta liberación de los dos jóvenes que estaban llevando su arte a estos territorios.

La madre de Nicolás Pantoja se pronunció

Este lunes 24 de noviembre, se llevó a cabo una misa en la ciudad de Villavicencio para orar por Miguel y Nicolás. Desde allí se pronunció Patricia Pantoja, madre del tour manager del artista, quien pidió solidaridad a los responsables del secuestro.

Quiero enviar un mensaje a las personas que tienen retenidas a nuestros hijos. Quiero decirles que esa no es la manera de resolver los conflictos, ellos no tienen la culpa de los problemas que tiene el país.

La mujer indicó que las víctimas de este hecho solo estaban llevando su trabajo a otros lugares del país. "Son dos niños trabajadores que tienen muchas ilusiones, muchas metas y que gran parte de su trabajo lo comparten siendo solidarios con otras familias en el país".

Los estamos esperando con todo el corazón. Le ruego a Dios que toque el corazón de las personas que los tienen retenidos, que ablanden sus almas y sus corazones porque esa no es la forma. Ellos son inocentes y los esperamos con todo el amor en casa.

La petición de Giovanny Ayala

Giovanny Ayala también habló con Noticias RCN en medio de esta eucaristía, en donde también pidió libertad para ambos jóvenes.

"Desarmo mi corazón para que se abran los caminos y aflojen los corazones de los captores que tienen a mi hijo para ese pronto regreso. El reloj se paró y uno no sabe si es de día o noche".