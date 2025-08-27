El hijo de Andrés Altafulla encendió las redes con un inesperado comentario sobre Andrés Altafulla: ¿qué dijo?

Andrés Altafulla y Karina García, los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025, continúan viviendo su romance.

A pesar de que hace algunas semanas los seguidores rumoraron que su relación se habría terminado, el cantante y la modelo volvieron a reencontrarse durante los últimos días y dejaron muy claro que están enamorados y que su entendimiento es muy genuino.

Además, explicaron que estuvieron en ciudades diferentes por cuestiones de trabajo y que tuvieron un malentendido en Bogotá, pero que todo se solucionó y que nunca se han planteado la idea de terminar.

Desde que La Casa de los Famosos Colombia 2025 se terminó, Andrés Altafulla ha compartido una gran cantidad de tiempo con los hijos de Karina García y ellos han reconocido que le tienen cariño.

De esa manera, en las últimas horas, se reveló un video en el que el hijo de Karina García realizó un inesperado comentario sobre el cantante y generó sorpresa en las redes sociales.

¿Qué fue exactamente lo que dijo el hijo de Karina García? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

Valentino, el hijo de Karina García, dijo que Andrés Altafulla también es su papá

En las últimas horas, Karina García grabó un video en el que manifestó que Andrés Altafulla se encontraba haciendo música, pero que ella lo estaba esperando para dormir juntos.

Además, su hijo se encontraba al lado de ella y, por lo tanto, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 le preguntó que Andrés Altafulla qué era de él y el menor respondió que también lo veía como un papá.

Todo quedó registrado en la siguiente grabación:

¿Qué es lo más reciente que Karina García y Andrés Altafulla han dicho sobre su relación?

Luego de la ola de rumores sobre su supuesta ruptura, la modelo y el cantante indicaron que entendían a sus seguidores debido a que los habían acostumbrado a subir contenido juntos muy seguido.

No obstante, hicieron énfasis en que se encuentran más enamorados que nunca y que sienten que se complementan a la perfección.