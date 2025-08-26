"A mi hijo le tocó ver mi captura": desgarrador relato de la expareja de Karina García

Santiago Mesa, el cantante que se conoce como Smayv en la industria musical y es la expareja de Karina García y el padre de Valentino, el hijo menor de la modelo, estuvo recluido en una estación policial este 2025.

En medio de una requisa policial, uno de sus amigos tenía un arma, le pidió que se la cargara y las autoridades se la encontraron a él. Por lo tanto, al no contar con el salvoconducto, le iniciaron un proceso legal.

Tras la captura, el equipo legal de Smayv emitió un comunicado en el que expresó que el arma no era del artista y que, además, no se había registrado ninguna riña como circuló en algunos rumores.

Fue así como inició la investigación respectiva y el pasado 14 de agosto de 2025 la expareja de Karina García, a través de un post de Instagram, reveló que ya había salido de la estación policial, pero que seguía enfrentando su proceso legal en prisión domiciliaria

En medio de esa coyuntura, Smayv le concedió una entrevista a Buen Día Colombia, el programa del Canal RCN, y no solo aclaró la situación, sino que reveló detalles muy fuertes de su captura.

Smayv, la expareja de Karina García, indicó que Valentino, su hijo, tuvo que ver su captura

En la primera parte de la entrevista, Smayv, el artista paisa que tiene un hijo con Karina García, indicó que no es un bandido y que un amigo suyo le pasó el arma cuando los policías ya estaban a punto de iniciar la requisa.

"Yo no soy ningún bandido y vengo acá a aclararle a la gente que soy una persona dedicada al arte, que ama la música y que no pertenece a organizaciones delincuenciales. Se rumoró mucho que el caso mío fue a partir de una pelea, pero quiero que sepan que no fue así", inició diciendo Smayv en el diálogo con Buen Día Colombia.

"Ese día salí a la esquina del barrio, me encontré con seis o siete amigos y de repente pasa el suceso y termino con eso (el arma) en las manos. Un amiguito se llena de pánico, me dice que le tenga ahí y yo le digo 'uy, como así', pero la Policía ya estaba 'en la nuca', como se dice", agregó.

Adicionalmente, Smayv expuso que apenas llegó a la estación de Policía le contaron que los habían requisado porque se había reportado un robo y que ellos llamaron la atención por ser tantas personas.

Por otra parte, la expareja de Karina García recordó que su hijo Valentino tuvo que ver la captura y que le podía a las autoridades que no se llevaran a su papá.

"A Valentino le tocó ver mi captura y decía 'mi papá, no se lleven a mi papá'. Ahí me voy yo con esa imagen de mi niño llorando y eso sí fue muy desgarrador", señaló el cantante.

Smayv, la expareja de Karina García, dejó un importante mensaje tras su situación penal

Santiago Mesa, en la entrevista con Buen Día Colombia, reveló que el delito del que se le acusa es porte ilegal de armas, pero que en la segunda audiencia le concedieron la casa por cárcel.

Además, a modo de reflexión, les manifestó a las personas que siempre le digan no al porte ilegal de armas y a las decisiones que pongan en riesgo su libertad y seguridad.

"Díganle no al porte ilegal de armas, yo nunca en mi vida he tenido una ni me ha gustado eso y fue circunstancial lo que me pasó. La verdad es que es un aprendizaje muy duro y que solo los que lo vivimos lo entendemos, pero no se lleven esa imagen de mí", concluyó.