¡Bombazo inesperado! Reconocido influencer apostará 20 millones de pesos por Karina García

La apuesta del reconocido influencer está relacionada con la pelea que Karina García tendrá en un ring de boxeo con Karely Ruiz.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
04:29 p. m.
Karina García, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, peleará en un ring de boxeo en octubre.

La modelo paisa aceptó el reto de participar en Stream Fighters, el evento de Westcol, y su rival será Karely Ruiz, la reconocida influencer de México.

Desde hace algunos meses, tanto Karina García como Karely Ruiz han estado entrenando para mejorar la técnica y tratar de quedarse con la victoria dentro del ring.

De hecho, ambas han demostrado mucha ambición por ser las ganadoras e, incluso, Karely Ruiz advirtió a Karina García diciendo que, en caso de ser necesario, está dispuesta a arrancar extensiones y romper carillas.

Por lo tanto, en medio de esa coyuntura, un reconocido influencer que es muy cercano a Karina García palpitó el duelo y se comprometió a apostar 20 millones de pesos por la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Valentino Lázaro, el reconocido influencer, dijo que apostará 20 millones de pesos por Karina García

Valentino Lázaro, el influencer que es amigo de Karina García, estuvo presente en el programa Dímelo King y reveló que apostará 20 millones de pesos por la modelo y que estará junto a ella sin importar el resultado.

"Y así Karina pierda, que yo creo que va a ganar, apoyo forever a ella. ¿Sabes qué? Yo sí le voy a apostar los 20 millones de pesos", comenzó diciendo Valentino Lázaro.

"Yo los apuesto por Karina, la verdad, la amo y confío plenamente en que va a entrenar muy bien y que va a quedar intacta con sus extensiones divinas, aunque se las quitó. La otra está atrasada, no te iguales", complementó el reconocido influencer.

¿Qué ha dicho Karina García acerca de su pelea con Karely Ruiz en Stream Fighters?

Karina García ha dejado claro que encarará el reto con mucha seriedad y que sus seguidores tienen claro que ella se caracteriza por ser muy competitiva.

Sin embargo, durante los primeros días, dejó claro que subirse al ring le da un poco de miedo porque nunca lo ha hecho, pero que se asegurará de entrenarse al máximo para demostrar una buena performance.

 

