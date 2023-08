Wendy Guevara: de protagonizar memes a convertirse en celebridad al ganar ‘La casa de los famosos’

Wendy Guevara fue la ganadora de La casa de los famosos. Este reality reúne a celebridades bajo un mismo techo y las enfrenta a retos para evitar ser eliminadas del concurso. El ganador se lleva cuatro millones de pesos mexicanos, es decir, cerca de $900 millones.

¿Quién es Wendy Guevara, ganadora de La casa de los Famosos?

Guevara es una influenciadora mexicana que se estrenó en el mundo del espectáculo con un video junto a una amiga, en León, Guanajuato. Ambas contaban que estaban perdidas. Esta grabación traspasó fronteras y se convirtió en inspiración de memes y stickers en redes sociales.

mi mamá y yo nos estamos haciendo las cejas con henna y parecemos las perdidas pic.twitter.com/IqB7TRnSYr — adri🦋 (@virgofguadalupe) August 15, 2023

Wendy Guevara: una vida marcada por violencia y abuso

Su historia comenzó mucho tiempo atrás. Nació en agosto de 1993, en México. En una entrevista que dio al medio local, ‘TVnotas’, reveló que creció en un contexto de violencia intrafamiliar, pues su padre era drogadicto y alcohólico, y su madre, víctima de golpes y maltratos.

Ella además tenía encima los desafíos que implicaba el no sentirse identificada con su género. “Sí, recuerdo que me la vivía escondido, porque como mi papá veía que yo era gay, me decía: ‘Es que yo no tengo hijos así’, y me golpeaba”.

La mujer contó al medio citado que tuvo un fuerte accidente al ser embestida por un vehículo. “Duré seis meses en el hospital y tuve fracturas. Tengo una cicatriz y 86 puntadas. Fue una experiencia muy fea. Perdí todo el preescolar y luego me metieron a la primaria”.

Además de este episodio que dejó rastros en su cuerpo, Guevara reveló que a sus 11 años había sido abusada por un joven de 20 años. Esa persona fue enviada a la cárcel, pero, según ella, no duró allí mucho tiempo. “Me orinaba en la cama, hasta los 14 años, yo creo que por esos traumas. Fui a terapia con psicólogos. Ahora ya lo platico normal porque lo superé, pero hay gente que no”, dijo.

Siempre sintió atracción por los hombres. Tiene recuerdos en secundaria maquillándose y siendo maltratada por su padre al hacerlo. Él le pidió que no se vistiera como mujer; sin embargo, esto no evitó que ella se sintiera libre de hacerlo. Dice que ahora sus padres la respetan y se refieren a ella como lo que es: una mujer.

Fue empleada del servicio, mesera y ayudante en discotecas. Además, se dedicó un corto tiempo a ser trabajadora sexual, pero aseguró que por malas experiencias decidió dejarlo.

Luego de eso salió a la luz su reconocido video y con el todo un camino a la fama. “Nosotras duramos tres años haciendo videos nada más por hacer y otra gente los subía a YouTube. Ellos ganaban y nosotras no sabíamos monetizar. Hasta que conocí a mi amiga Marceblogs, que es una youtuber, y ella me dijo: ‘Te voy a hacer tu canal y te voy a ayudar’, y con mi primer sueldo de YouTube me operé las bubis. Nos ha ido bien con eso, hoy somos youtubers, influencers, standuperas y hemos logrado gran popularidad entre la comunidad LGBT+”.

Ahora es cantante, y recientemente, creadora de contenido. Sus ideas la llevaron a ser parte de uno de los realities más reconocidos de la región y con más de 18 millones de votos, se convirtió en la primera mujer trans en levarse el premio de ‘La casa de los famosos’.