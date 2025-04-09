CANAL RCN
Tendencias

Video viral de un hombre durmiendo de pie en TransMilenio: nadie lo ayudó

El video viral de un hombre durmiendo de pie en TransMilenio sin que nadie lo ayudara generó debate.

Foto: TransMilenio y captura de pantalla.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
02:53 p. m.
Un video viral provocó una ola de indignación en las redes sociales, al mostrar a un hombre durmiendo de pie en TransMilenio y cómo la indiferencia de los demás pasajeros terminó en una dolorosa caída.

La escena, captada en el concurrido sistema de transporte de Bogotá, reveló a un hombre durmiendo y luchando por mantenerse en pie.

La secuencia del video que finalizó con un golpe en el suelo desató un debate sobre la falta de empatía y solidaridad en la sociedad.

Hombre durmiendo de pie en TransMilenio fue grabado

En las imágenes, se observó al hombre balancearse peligrosamente, cediendo ante el agotamiento. En varias ocasiones, su cuerpo se desplomó, pero logró recuperar el equilibrio en el último instante.

La gente a su alrededor, en lugar de ofrecerle un asiento o una mano de ayuda, se limitó a observar e incluso a grabar el momento.

La persona que grabó en lugar de apoyar se convirtió en un testigo mudo de una situación de vulnerabilidad.

El video culminó cuando el hombre finalmente no pudo sostenerse y se golpeó con fuerza, sin que nadie se levantara para evitarlo.

El debate sobre la empatía en TransMilenio

La publicación del video generó de inmediato una avalancha de comentarios críticos. Los internautas expresaron su frustración y tristeza por la pasividad de los pasajeros.

Mensajes como "la gente prefiere grabar en vez de ayudar" o "nadie se le ocurre que si cae y se golpea la cabeza podría morir" inundaron las plataformas digitales.

El incidente reabrió la conversación sobre la desconexión humana en los espacios públicos y puso en evidencia cómo la falta de compasión puede ser tan impactante como el hecho en sí mismo.

Más allá del caso particular de este hombre, cuya historia y situación personal se desconocen, el video sirve como un espejo de la sociedad actual.

El video viral de un hombre durmiendo de pie en TransMilenio no solo documentó el incidente, sino que también nos reta a reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción de una comunidad más atenta y solidaria, incluso en los escenarios más cotidianos y saturados como el transporte masivo.

