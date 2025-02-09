CANAL RCN
Colombia Video

Cayó banda que atacaba pasajeros en Transmilenio para robarlos: algunos miembros eran adolescentes

Cuatro adultos y tres adolescentes quedaron a disposición de las autoridades.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
11:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades le pusieron punto final al accionar delictivo de unas personas que se dedicaban a robar en Bogotá.

Caos en Bogotá por decisión del IDU: trancones afectan la operación de Transmilenio
RELACIONADO

Caos en Bogotá por decisión del IDU: trancones afectan la operación de Transmilenio

Cuatro personas fueron capturadas y tres menores fueron aprehendidos en las últimas horas. Las investigaciones revelaron que se dedicaban a agredir para posteriormente robar en Transmilenio.

Cámaras grabaron sus robos

Uno de sus delitos se presentó en la estación Calle 75 de la troncal Caracas. Yendo en manada, estas personas abordaban a las víctimas y utilizando puñales, intimidaban hasta llevarse celulares y otros elementos.

Con lo que no contaron los delincuentes es que las cámaras grabaron con lujo de detalles los robos. Sus rostros y comportamientos quedaron en video. Momentos antes de la captura, cometieron otro robo.

Finalmente, los policías que estaban haciendo registros pudieron ubicar a los criminales. Los objetos robados pudieron ser recuperados y devueltos a las víctimas.

Robo de celulares e inseguridad en Transmilenio

A inicios de junio, la Policía informó que el hurto a celulares se redujo un 24%. Comparando las cifras del mismo periodo (enero – mayo) de 2024, este año se presentaron 5.154 crímenes menos.

El pasado 25 de agosto, la concejal Diana Diago aseguró que la presencia de los uniformados en las estaciones pasó de 875 a 432 efectivos. Además, dio a conocer cuáles estaban siendo las estaciones más peligrosas del sistema.

Cayó alias ‘Morrocoyo’ en TransMilenio: un presunto exintegrante del Frente Resistencia Tayrona de las AUC
RELACIONADO

Cayó alias ‘Morrocoyo’ en TransMilenio: un presunto exintegrante del Frente Resistencia Tayrona de las AUC

Tomando en cuenta las cifras del año anterior, este fue el top 5: Avenida Jiménez con calle 13 (100 hurtos), Avenida Jiménez con Caracas (85 hurtos), Ricaurte (84 hurtos), Portal del Tunal (57 hurtos), Calle 100 (54 hurtos) y Portal del Norte (50 hurtos).

Por su parte, el también concejal Julián Sastoque denunció que entre el 1 de enero y 11 de abril de este año hubo 919 hurtos en buses del SITP. Esto representó un incremento del 600%.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad

Cayó el terror de las motos de alto cilindraje: esta es la banda que las acechaba

Migración Colombia

Colombia será sede de la XV Cumbre Mundial sobre Migración y Desarrollo

Feminicidio

Condenan a hombre que asesinó a su pareja y escondió el cuerpo decapitado en Medellín

Otras Noticias

Fútbol

Luis Díaz se metió en valioso listado con su llegada al Bayern Múnich: así se ubicó

El colombiano ha sido una de las figuras de renombre en el reciente mercado de pases.

Redes sociales

Melissa Grisales rompe el silencio tras rumores de infidelidad con el esposo de Aida Victoria Merlano

La modelo desmintió categóricamente ser la amante del empresario y explicó el origen de las especulaciones difundidas por Yina Calderón.

Pensiones

Esto pasará con los pensionados con la reforma tributaria, ¿tendrán que pagar más?

Fútbol

Megaoperativo en Argentina desmantela red global de piratería con más de 8 millones de usuarios

Enfermedades

Más de 100 mil agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Colombia