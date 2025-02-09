Cayó banda que atacaba pasajeros en Transmilenio para robarlos: algunos miembros eran adolescentes

Las autoridades le pusieron punto final al accionar delictivo de unas personas que se dedicaban a robar en Bogotá.

Cuatro personas fueron capturadas y tres menores fueron aprehendidos en las últimas horas. Las investigaciones revelaron que se dedicaban a agredir para posteriormente robar en Transmilenio.

Cámaras grabaron sus robos

Uno de sus delitos se presentó en la estación Calle 75 de la troncal Caracas. Yendo en manada, estas personas abordaban a las víctimas y utilizando puñales, intimidaban hasta llevarse celulares y otros elementos.

Con lo que no contaron los delincuentes es que las cámaras grabaron con lujo de detalles los robos. Sus rostros y comportamientos quedaron en video. Momentos antes de la captura, cometieron otro robo.

Finalmente, los policías que estaban haciendo registros pudieron ubicar a los criminales. Los objetos robados pudieron ser recuperados y devueltos a las víctimas.

Robo de celulares e inseguridad en Transmilenio

A inicios de junio, la Policía informó que el hurto a celulares se redujo un 24%. Comparando las cifras del mismo periodo (enero – mayo) de 2024, este año se presentaron 5.154 crímenes menos.

El pasado 25 de agosto, la concejal Diana Diago aseguró que la presencia de los uniformados en las estaciones pasó de 875 a 432 efectivos. Además, dio a conocer cuáles estaban siendo las estaciones más peligrosas del sistema.

Tomando en cuenta las cifras del año anterior, este fue el top 5: Avenida Jiménez con calle 13 (100 hurtos), Avenida Jiménez con Caracas (85 hurtos), Ricaurte (84 hurtos), Portal del Tunal (57 hurtos), Calle 100 (54 hurtos) y Portal del Norte (50 hurtos).

Por su parte, el también concejal Julián Sastoque denunció que entre el 1 de enero y 11 de abril de este año hubo 919 hurtos en buses del SITP. Esto representó un incremento del 600%.