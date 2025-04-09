Devolución de pasaje de TransMilenio: casos en los que aplica y cómo pedir el dinero

Constantemente, son miles de usuarios de Transmilenio los que se ven afectados por cuentas de las distintas manifestaciones que se presentan en la ciudad de Bogotá.

Lo anterior genera un caos en uno de los principales transportes públicos de la capital, afectando en gran medida a los usuarios de este. Cuando se presenta ello, los ciudadanos se ven obligados a bajarse del bus y caminar hacia su lugar de destino u optar por otras opciones de transporte.

Por ello, con el objetivo de mitigar el impacto de las interrupciones en el servicio de transporte masivo, TransMilenio S.A. ha implementado un mecanismo oficial para que los usuarios puedan solicitar el reembolso del valor de su pasaje en caso de interrupciones significativas del servicio causadas por bloqueos viales, manifestaciones o emergencias no operativas.

Así puede solicitar el reembolso de pasaje de Transmilenio

El primer paso consiste en presentar un derecho de petición a través de los canales de atención de TransMilenio o de Recaudo Bogotá.

En este documento oficial, el usuario debe poner de manera oportuna su nombre completo, número de cédula, número de la tarjeta TuLlave, hora de ingreso al sistema, correo electrónico y teléfono de contacto.

Cabe anotar que el reembolso solo aplica para aquellos usuarios que cuentan con la tarjeta TuLlave personalizada, ya que es la única que permite validar la información del usuario y verificar su ingreso al sistema.

La entidad estudiará el caso y de darse una respuesta positiva, el pasaje será reembolsado para futuros viajes dentro del sistema operativo.