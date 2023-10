"¡Ayúdenme!": hombre recibió mar de críticas por hacerle una pesada broma a su novia durante su boda

Los matrimonios se han vuelto todo un espectáculo en redes sociales. Miles de personas realizan ostentosas celebraciones y pedidas de mano con el fin de expresar su gratitud a la persona que aman y con la que desean compartir el resto de su vida. Sin embargo, recientemente se viralizó el caso de una boda que no fue muy agradable para los usuarios.

En varias plataformas ha estado circulando el video de un hombre que le realizó una broma a su prometida que, aunque solo tenía la intención de entretener, resultó algo bastante molesto y humillante para algunos espectadores.

Tal como se observa en la publicación que fue difundida en TikTok, una pareja estaba teniendo el mejor momento de su vida justo cuando estaban oficializando su matrimonio en frente de todos sus invitados.

En el altar estaba la novia con un lujoso vestido blanco a la espera de que su prometido diera sus votos, palabras de amor y gratitud, como lo había pedido el cura que estaba llevando a cabo la ceremonia. Esta es una tradición muy común en las bodas religiosas, mediante la cual se hace el juramento de cuidar la relación la salud y en la enfermedad.

La pesada broma

Cuando el novio se dispuso a sacar un papel donde tendría anotada su dedicatoria, en la parte trasera del mismo había escrito con marcador negro las palabras: “Help me!”, lo que al español traduce: “¡Ayúdenme!”.

Inmediatamente, los asistentes soltaron una fuerte carcajada, puesto que les había hecho mucha gracia la broma del hombre. A la novia no le pareció gracioso, lo golpeó suavemente con su ramo de flores y le mostró un gesto de desaprobación. El religioso tampoco lo consideró pertinente.

“I’m kidding, is a joke”, alega el sujeto, lo cual significa: “Estoy jugando, es una broma”. Al parecer, solo fue un pequeño descontento y la boda habría continuado, aunque no se conoce el desenlace de esta historia debido a que el video culmina justo en ese momento.

Las críticas de los usuarios hacia la broma

El video no tardó mucho en hacerse viral y decenas de internautas rechazaron el actuar del prometido, argumentando que había sido muy grosero, humillante y que su broma no fue para nada graciosa. Muchos mostraron empatía con la novia y señalaron que no se merecía seguir casada con él.

“La cara de decepción y rabia de la novia me parten el corazón”, “Nunca podré entender dónde se supone que está la gracia en las bromas tipo odio a mi mujer y el matrimonio es una cárcel. Nadie os obliga a casaros. Se saca mi futuro marido en plena boda un papel que diga help me para hacerse el ‘gracioso’ y vuelvo a estar soltera”, fueron algunos comentarios que replicaron en X, conocido anteriormente como Twitter.

En el clip subido a TikTok también hubo varias opiniones negativas: “Misógino”, “Necesita terapia”, “Deja a este (...) en el altar”.