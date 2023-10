Video: niño de 10 años robó una grúa y causó estragos en su vecindario en Estados Unidos

En redes sociales circulan decenas de vídeos de niños haciendo inocentes maldades a sus familiares, las cuales, en muchas ocasiones, causan gracia y son replicadas por los usuarios con amor. Sin embargo, en los últimos días se ha difundido una publicación de una broma de un pequeño de 10 años que se salió de control y resultó mucho más grave de lo que esperaba.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron en Brookline de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos. Allí, el menor pasó conduciendo una grúa de construcción sin consentimiento de sus padres y causó estragos en las propiedades de sus vecinos.

Al percatarse de lo ocurrido, los habitantes del lugar dieron aviso a las autoridades y señalaron que un niño estaba en el timón. Al parecer, la había robado cuando estaba estacionada en una obra de la zona.

Tal como se observa en los videos captados por las cámaras de seguridad de los vecinos, el vehículo avanza a gran velocidad llevándose rejas, señales de tránsito, buzones y generando daños en el pasto de los jardines.

La Policía de Mt. Leabon informó que la grúa fue detenida unas cuadras más adelante y que, al hacer la respectiva revisión, se dieron cuenta de que el conductor era un niño de 10 años, quien fue entregado a sus familiares una hora después.

Las autoridades no reportaron heridos ni daños graves. Por el momento, se adelantan las investigaciones para esclarecer por qué los padres dejaron que el menor robara el vehículo y dónde estaban en el momento de lo ocurrido.

