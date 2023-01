¿No se percató? Hombre abandonó a su esposa en plena vía y continuó su camino

Un insólito hecho se presentó durante los primeros días de este 2023 en Tailandia. Se trata de un hombre que, por error, dejó abandonada a su esposa en plena vía pública y en medio de lo que sería una selva.

La increíble escena se registró luego de que la pareja decidiera retornar a su vivienda, ubicada en la provincia de Maha Sarakham, tras haber disfrutado de la Noche Buena y las fiestas navideñas junto a sus familiares.

Al parecer, el hombre de 55 años, identificado como Boontom Chaimoon, paró sobre la vía, puesto que sintió ganas de ir al baño. Su esposa, Amnuay Chaimoon, de 49 años, también decidió bajarse del vehículo, pero sin avisarle a su compañero.

Una vez se montó de nuevo al auto, Boontom continuó su rumbo y logró avanzar más de 150 km cuando notó que su esposa no estaba en la parte posterior del vehículo. Lugar en el que creyó, ella iba dormida.

¿Qué pasó con la mujer?

La mujer, por su parte, al verse sola en la noche y sin celular ni dinero, decidió caminar por la vía para pedir ayuda.

Amnuay, quien lleva casada con su esposo 27 años, logró avanzar 20 kilómetros hasta que se encontró con una estación de Policía ubicada en el distrito de Kabin Buri. Una vez llegó al sitio, avisó a los oficiales lo que había ocurrido y pidió que le permitieran realizar una llamada para poder contactarse con su pareja.

Sin embargo, tuvo dificultades porque no recordaba el número de teléfono y luego, no logró obtener ninguna respuesta de él. Al parecer, el hombre no se percató que el móvil estaba sonando y que le habían hecho 20 llamadas.

Luego de recorrer 160 kilómetros, Boontom Chaimoon se percató de la ausencia de su esposa y emprendió su ruta de regreso para rescatarla de donde la había dejado.