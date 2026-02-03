Dólar en Colombia vuelve a subir este 2 de marzo y retoma precio de inicios de 2026

El precio del dólar volvió a moverse al alza en Colombia y generó atención en el mercado cambiario al inicio de la semana.

La divisa abrió la jornada en $3.790,95 , lo que representa un incremento de $24,58 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este lunes 2 de marzo de 2026 se ubicó en $3.766,30.

Durante los primeros minutos de negociación, el dólar marcó un mínimo de $3.790 y un máximo de $3.790,95, regresando a niveles similares a los registrados a comienzos de año. Hasta el momento del reporte, se habían efectuado ocho transacciones por un monto de US$5,250.

Dólar abre al alza y vuelve a niveles de inicios de año

La TRM oficial del día se fijó en $3.766,30. Aunque frente al día anterior se mantuvo en el mismo nivel, el comportamiento reciente muestra movimientos importantes.

Comparado con la misma fecha de la semana pasada, el dólar aumentó un 2,03%, es decir, $74,96 más. Frente al mismo día del mes anterior, el incremento fue del 2,61% ($95,83). Incluso, si se analiza desde el inicio de 2026, la divisa ha subido un 0,25%, equivalente a $9,22.

Estos datos muestran una tendencia moderada al alza en el corto plazo, algo que impacta directamente en sectores como importaciones, turismo y precios de productos atados a la moneda estadounidense.

Así se ha comportado la TRM en el último año

A pesar del repunte reciente, en comparación con el mismo día del año anterior el dólar presenta una caída del 8,9%, es decir, $367,74 menos que hace un año.

Esto indica que, aunque hay subidas puntuales, el comportamiento anual sigue siendo inferior frente a 2025.

El precio del dólar en Colombia para este lunes 2 de marzo de 2026 fue de $3.766,30 pesos colombianos como referencia oficial. Sin embargo, la apertura en $3.790,95 refleja la volatilidad que suele caracterizar al mercado cambiario.