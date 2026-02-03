¿Ataques de EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán tendrían impacto en Colombia?

En las últimas horas, candidatos al Congreso analizaron la escalada militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, dividiendo opiniones entre quienes apoyan la intervención contra regímenes autoritarios y quienes cuestionan las consecuencias globales de estas acciones.

¿Ataques al régimen iraní tiene implicaciones en Colombia?

Luis Miguel López, candidato conservador a la Cámara por Antioquia, indicó que el conflicto "esto está poniendo el mundo entero en una tensión bastante difícil. Esto tiene consecuencias sobre Colombia, Latinoamérica, el mundo entero".

López advirtió sobre el impacto económico, mencionando que el petróleo sube y los capitales buscan refugio en otros países.

Esteban Quintero, candidato del Centro, cuestionó al presidente Gustavo Petro, criticando que el mandatario no se pronuncie sobre violaciones de derechos humanos en Colombia, pero sí defienda la soberanía iraní:

¿Qué hace Gustavo Petro defendiendo a un régimen autoritario como el de Irán?

Por su parte, Juliana Gutiérrez, del movimiento Creemos, explicó que "estos países que quieren la libertad, la democracia, también se están uniendo ante estos regímenes que son opresores".

Gutiérrez destacó la represión contra las mujeres iraníes, recordando los 158 niños fallecidos en ataques recientes.

Asimismo, el analista Julio César Iglesias, contextualizó el conflicto explicando que "Irán ha sido un financiador sistemático de grupos terroristas en Oriente Medio como Hamas y Hezbollah".

Políticos amenazados por grupos armados en Antioquia ad portas de las elecciones

Por otra parte, los candidatos hablaron sobre las amenazas de disidencias de las Farc contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Los aspirantes al Congreso coincidieron en señalar el fracaso de la paz total del gobierno Petro, denunciando que los grupos armados pasaron de controlar 418 municipios a más de 700, casi el 80% del territorio nacional.

López denunció que Antioquia ha sido relegado de recursos de seguridad y desarrollo como retaliación por ser región opositora. Mientras que Quintero destacó que “durante el gobierno de Petro han sido asesinados 22.000 jóvenes”, cifra similar al gobierno anterior pese a promesas de ser potencia mundial de la vida.

Los candidatos presentaron propuestas centradas en recuperar la seguridad, fortalecer las instituciones democráticas y completar proyectos de infraestructura en Antioquia, región que consideran abandonada por el Gobierno Nacional.