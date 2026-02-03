Impactantes videos muestran cómo EE. UU. destruye naves de Irán con un solo ataque

Videos difundidos en redes sociales y confirmados por fuentes militares muestran cómo Estados Unidos está ejecutando ataques fulminantes contra objetivos aéreos y navales de Irán, utilizando drones de ataque de un solo uso.

RELACIONADO Trump anunció represalias contra Irán por el asesinato de tres militares de Estados Unidos

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), confirmó que la Fuerza de Tarea Scorpion Strike empleó drones capaces de destruir objetivos con un solo impacto. Según el comando militar, estos dispositivos fueron utilizados para neutralizar amenazas consideradas estratégicas por Washington.

Estados Unidos usa drones kamikaze contra Irán por primera vez

“El uso imprudente y la proliferación de misiles balísticos por parte del régimen iraní han sido una amenaza peligrosa durante décadas. Ahora, bajo la dirección del presidente, las fuerzas estadounidenses están eliminando esa amenaza”, señaló CENTCOM en un comunicado publicado en X.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses también confirmaron el ataque directo a una corbeta iraní clase Jamaran en el puerto de Chah Bahar, ubicado al sur del país, sobre la costa del golfo de Omán. “Una corbeta iraní fue atacada al inicio de la Operación Furia Épica”, informó el mando militar, sin detallar el número total de bajas ni el alcance completo de los daños.

Los ataques sorpresa ocurrieron mientras Estados Unidos mantenía canales diplomáticos indirectos con Irán, a través de Omán, en negociaciones centradas en aspectos técnicos de un posible nuevo acuerdo nuclear. Esta dualidad entre presión militar y diálogo diplomático ha generado inquietud en la comunidad internacional.

Ataques de Estados Unidos a Irán escalan el conflicto en Medio Oriente

El presidente Donald Trump ha defendido la ofensiva como parte de una estrategia de “poder duro”, desarrollada en coordinación con Israel, con el objetivo declarado de debilitar la capacidad militar iraní y forzar cambios políticos profundos en la República Islámica.

En ese contexto, Trump afirmó públicamente que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, había muerto durante los bombardeos. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación independiente ni pronunciamiento oficial de Irán que respalde esa afirmación, por lo que la información ha sido recibida con cautela por analistas y gobiernos extranjeros.

Mientras tanto, las fuerzas aéreas y navales estadounidenses, junto con el ejército israelí, continúan bombardeando infraestructuras militares iraníes. Washington sostiene que el objetivo es destruir la capacidad ofensiva del país persa y reducir el riesgo de futuros ataques en la región.

En respuesta, Irán ha lanzado misiles contra objetivos en Israel y contra instalaciones militares estadounidenses desplegadas en Medio Oriente, elevando el riesgo de una escalada regional de grandes proporciones.