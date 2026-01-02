CANAL RCN
Homenaje a Yeison Jiménez en 'El Campín': así fue la emotiva conmemoración a su legado musical

Un concierto de más de ocho horas reunió a artistas, música y tecnología en Bogotá para recordar la carrera del artista caldense.

febrero 01 de 2026
10:00 a. m.
El estadio 'El Campín' de Bogotá fue el escenario de un homenaje musical dedicado a Yeison Jiménez, un evento que se consolidó como una de las noticias del día en el ámbito del entretenimiento. La conmemoración estuvo enfocada en su carrera musical y en el legado que dejó como artista, a través de un concierto que inició en horas de la tarde y se extendió durante aproximadamente ocho horas.

A lo largo de la jornada, artista tras artista tuvo su espacio sobre el escenario, interpretando canciones vinculadas a Yeison Jiménez y resaltando distintos momentos de su trayectoria. El formato del evento permitió recorrer colaboraciones, temas compartidos y canciones emblemáticas, generando una narrativa musical sostenida durante toda la noche.

Artistas invitados y momentos destacados del concierto

Los primeros momentos tuvieron a Jhon Alex Castaño y Nelson Velásquez, muy cercanos a Yeison. Luego destacó la presentación de la agrupación Pasabordo, señalando que en esta ocasión la cantaron “hasta el cielo”. Luis Alfonso también participó en dos oportunidades, interpretando varias canciones, entre ellas Destino Final, presentación que realizó portando una bandera de Colombia con un mensaje especial.

La banda de Yeison Jiménez, descrita como sus amigos del alma, tuvo un papel central durante todo el homenaje. Fueron ellos quienes llevaron la batuta del evento, permaneciendo en el escenario a lo largo de la noche e interpretando los éxitos del artista, reforzando el carácter colectivo y continuo del tributo musical.

Tecnología, emoción y cierres memorables

Uno de los momentos más emotivos del concierto fue la aparición de Yeison Jiménez en formato de inteligencia artificial. La representación, en tamaño real y vestido de blanco, interpretó la canción Vete, generando una reacción significativa entre los asistentes y convirtiéndose en uno de los puntos más comentados de la noche.

El homenaje también incluyó un show de drones que iluminó el cielo con figuras dedicadas a Yeison Jiménez y a otros compañeros que perdieron la vida. En el apartado de invitados, Alex Campos interpretó Corro a tus brazos, tema que comparte con Yeison, mientras que Marbelle cantó Cómo me haces falta con un tono cargado de emoción.

Otro de los momentos más esperados fue la presentación de Natalia Jiménez, quien, entre lágrimas, interpretó Pedazos, canción que tiene junto a Jiménez, y posteriormente ofreció una versión de Amor Eterno que conmovió a los asistentes. El evento cerró como un homenaje profundamente emotivo, marcado por la música, los recuerdos y una puesta en escena que combinó artistas, tecnología y expresiones de afecto hacia el legado musical de Yeison Jiménez.

