Yeison Jiménez apareció en su concierto homenaje en 'El Campín', con inteligencia artificial

El estadio 'El Campín' fue el escenario de un homenaje masivo a Yeison Jiménez este sábado 31 de enero con el concierto 'Mi Promesa 2'. El evento reunió a artistas y seguidores en Bogotá para rendir tributo al intérprete de música popular, quien falleció el pasado 10 de enero.

Durante el concierto, se presentó la banda de Yeison Jiménez, además de varios de sus colegas y amigos como Luis Alfonso, Andy Rivera y Natalia Jiménez.

La proyección con IA que permitió “ver” a Yeison Jiménez en el escenario

Uno de los elementos que marcó el desarrollo del acto fue el uso de Inteligencia Artificial para recrear la presencia del cantante. Esta intervención tecnológica permitió que el artista apareciera en tarima, lo que transformó el evento en una experiencia distinta a la inicialmente prevista, ya que se esperaba que la banda se presentara sin el 'aventurero'.

De acuerdo con los videos difundidos posteriormente en redes sociales, la recreación consistió en una imagen animada proyectada en una pantalla de tamaño real. La animación fue utilizada para interpretar algunas de sus propias canciones, creando una ilusión visual que simulaba su presencia física en el escenario de 'El Campín'.

La imagen animada se convirtió en uno de los momentos comentados del homenaje. El recurso tecnológico fue claramente visible para los asistentes y quedó registrado en múltiples grabaciones compartidas por el público, lo que permitió evidenciar el alcance y el impacto de la puesta en escena.