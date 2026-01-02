Luis Alfonso explotó en homenaje a Yeison Jiménez: "Se aprovechan de su ausencia"

El 31 de enero, Luis Alfonso se presentó en el estadio 'El Campín' de Bogotá en el marco del homenaje para Yeison Jiménez en su concierto 'Mi Promesa 2', donde colegas y seguidores recordaron sus canciones, más de 20 días después del accidente aéreo donde perdió la vida.

El caucano fue uno de los artistas que pasó más tiempo en el escenario, cantando los éxitos que grabaron juntos y del repertorio de ambos, pero hubo un momento de tensión que llamó la atención y que se viralizó en redes sociales.

"Para todos esos hijue¡$%@!": Luis Alfonso

Luis Alfonso aprovechó la visibilidad del momento para mandar un mensaje directo a quienes han estado sacándole provecho a la muerte de Yeison Jiménez con relación a información falsa o chismes que no respetan el duelo de la familia.

Graben esto y que nunca se les olvide, y se lo voy a sostener en la cara al que quiera cuando quiera: para todos los hijue… difamadores, que andan aprovechándose de la ausencia de mi parcero, Yeison Jiménez, atormentando a su familia, inventándole chismes y no dejan descansar al viejo. Maduren, hay gente adolorida que les cuesta la vida en este momento sin su ser querido.

El emotivo momento de Luis Alfonso en homenaje a Yeison Jiménez

Uno de los momentos más comentados que dejó la presentación de Luis Alfonso fue cuando cantó la canción que más ha sonado en Colombia desde el momento de la tragedia: 'Destino Final', la cual ha tenido que cantar solo.