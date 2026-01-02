CANAL RCN
Colombia Video

Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer dentro de su propia casa en Medellín: su pareja confesó el crimen

El asesinato puso fin a seis días sin homicidios en Medellín y dejó a dos niños huérfanos.

Valentina Bernal

febrero 01 de 2026
02:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el barrio Manrique, Medellín, al interior de una vivienda fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer.

Sicarios asesinaron a hombre que estaba en el cartel de los más buscados de Antioquia: lo acribillaron en la calle
RELACIONADO

Sicarios asesinaron a hombre que estaba en el cartel de los más buscados de Antioquia: lo acribillaron en la calle

La víctima fue identificada como Laura Camila Olaya, una joven de apenas 26 años, madre de dos menores de edad. ¿Quién cometió el atroz crimen?

Hallaron sin vida el cuerpo de una mujer en el barrio Manrique, Medellín

Laura Camila Olaya tenía 26 años y llevaba más de diez años compartiendo su vida con el hombre que hoy es señalado como su agresor.

De esa relación nacieron dos hijos, dos niños de 8 y 12 años, quienes tras el asesinato quedaron bajo el cuidado de su abuela.

El crimen ocurrió al interior de la vivienda donde residía la pareja, ubicada en el barrio Manrique.

Presunto asesino de su pareja se entregó y confesó el crimen

En las últimas horas, el presunto responsable llegó hasta las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y manifestó que había asesinado a su compañera sentimental.

Mujer asesinó a tiros a su esposo frente a su propio hijo en Antioquia: llamada al 123 destapó la tragedia
RELACIONADO

Mujer asesinó a tiros a su esposo frente a su propio hijo en Antioquia: llamada al 123 destapó la tragedia

Tras esa confesión, las autoridades se dirigieron al inmueble señalado y confirmaron el hallazgo del cuerpo de Laura Camila.

Yancelly Baldovino, familiar del señalado responsable, relató cómo recibió la noticia y lo que encontró al llegar a la vivienda:

Me llamó la policía y que mi hermano, que si Jorge era mi hermano, yo le dije que sí, entonces ahí que él había matado a la esposa. La verdad me sorprendía, ni creí, la verdad, porque jamás pensamos eso de él. Yo entré en el primer cuarto, pero no vi nada, entré al otro y ahí estaba ella.

Finalmente, con este caso, ya son cuatro las mujeres asesinadas en lo que va de este año en Medellín.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Oficializan extradición de alias Pipe Tuluá: Petro dio la orden en medio del temor por retaliaciones de 'La Inmaculada'

Bogotá

Se conoce el video del ataque con granada registrado contra un establecimiento comercial en el barrio Santa Fe, de Bogotá

Ecuador

Aranceles del 30 % tensan el comercio entre Colombia y Ecuador desde este domingo

Otras Noticias

Luis Díaz

Luis Díaz fue premiado como autor del mejor gol de 2025 en la Bundesliga

El extremo colombiano suma un nuevo galardón individual en su carrera con un importante premio en el fútbol de Alemania.

Estados Unidos

Trump dice que abrió el espacio aéreo de Venezuela para permitir el regreso de migrantes

Desde que el republicano anunció el cierre del espacio aéreo venezolano, aerolíneas comerciales suspendieron sus vuelos desde y hacia el país latino.

Artistas

Luis Alfonso explotó en homenaje a Yeison Jiménez: "Se aprovechan de su ausencia"

Día sin carro

Día sin Carro y Moto en Bogotá este 5 de febrero: confirman vehículos que sí pueden circular

Cuidado personal

¿Por qué se genera sensibilidad dental ante estímulos sonoros, táctiles o visuales?