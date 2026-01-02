Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer dentro de su propia casa en Medellín: su pareja confesó el crimen

En el barrio Manrique, Medellín, al interior de una vivienda fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer.

La víctima fue identificada como Laura Camila Olaya, una joven de apenas 26 años, madre de dos menores de edad. ¿Quién cometió el atroz crimen?

Laura Camila Olaya tenía 26 años y llevaba más de diez años compartiendo su vida con el hombre que hoy es señalado como su agresor.

De esa relación nacieron dos hijos, dos niños de 8 y 12 años, quienes tras el asesinato quedaron bajo el cuidado de su abuela.

El crimen ocurrió al interior de la vivienda donde residía la pareja, ubicada en el barrio Manrique.

Presunto asesino de su pareja se entregó y confesó el crimen

En las últimas horas, el presunto responsable llegó hasta las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y manifestó que había asesinado a su compañera sentimental.

Tras esa confesión, las autoridades se dirigieron al inmueble señalado y confirmaron el hallazgo del cuerpo de Laura Camila.

Yancelly Baldovino, familiar del señalado responsable, relató cómo recibió la noticia y lo que encontró al llegar a la vivienda:

Me llamó la policía y que mi hermano, que si Jorge era mi hermano, yo le dije que sí, entonces ahí que él había matado a la esposa. La verdad me sorprendía, ni creí, la verdad, porque jamás pensamos eso de él. Yo entré en el primer cuarto, pero no vi nada, entré al otro y ahí estaba ella.

Finalmente, con este caso, ya son cuatro las mujeres asesinadas en lo que va de este año en Medellín.