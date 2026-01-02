CANAL RCN
Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga buscan hacer historia en los Premios Grammy

Los artistas llegan como grandes favoritos en la disputa por el álbum del año en la edición 68ª de los Premios Grammy.

Bad Bunny
Foto: APP

febrero 01 de 2026
12:03 p. m.
Los Ángeles se prepara para recibir este domingo la 68ª edición de los Premios Grammy, donde tres superestrellas —Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga— llegan como grandes favoritos en la carrera por el codiciado galardón al álbum del año, un premio que marcaría un hito en sus trayectorias.

El rapero Lamar, de 38 años, regresa con nueve nominaciones gracias a su exitoso álbum GNX y el sencillo Luther, junto a SZA. Aunque ya acumula 22 estatuillas y un Pulitzer, aún le falta conquistar el gramófono dorado al mejor álbum, la categoría más prestigiosa de la gala.

La fuerza latina de Bad Bunny

El puertorriqueño Bad Bunny continúa su ascenso imparable. Tras haber hecho historia con Un verano sin ti como el primer álbum íntegramente en español nominado en la categoría principal, ahora compite con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, un trabajo que mezcla nostalgia y exploración de raíces musicales puertorriqueñas.

En medio de una gira internacional y con la mirada puesta en su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, el intérprete de Tití me preguntó se posiciona como símbolo de la creciente influencia de las culturas latinas en Estados Unidos.

Lady Gaga y el pulso generacional

Lady Gaga, con su álbum Mayhem, regresa a la primera línea con siete nominaciones y la posibilidad de sumar a su ya extensa colección de 45 nominaciones y 14 triunfos. Su sencillo Abracadabra se perfila como fuerte candidato a canción del año, en una categoría donde compite con Sabrina Carpenter y la banda sonora de Las guerreras K-pop.

La gala refleja además un cambio generacional en la Academia de la Grabación, que ha incorporado más de 3.800 nuevos miembros, en su mayoría jóvenes y personas de color. Según la musicóloga Lauron Kehrer, los Grammy siguen siendo “más bien reaccionarios”, reflejando el clima cultural más que transformándolo.

La ceremonia será conducida por Trevor Noah y comenzará a las 17H00 locales (01H00 GMT), prometiendo una noche de música, diversidad y posibles hitos históricos.

